“Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani

"Un progetto pensato per il benessere psico-fisico e sociale delle persone con oltre 65 anni delle città di Trani e Bisceglie - dichiara il dott.si chiama "" e sarà presentato in occasione di alcuni incontri di socialità e gioco organizzati nei due Comuni durante le festività natalizie: appuntamenti martedì 23 e lunedì 29 dicembre a Bisceglie e martedì 30 dicembre a Trani.nasce da una co-progettazione dell'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie che prevedeva la selezione di soggetti del terzo settore, così come definiti dall'art.4 del Dlgs n. 117/2017, impegnati a sviluppare un progetto per l'organizzazione e la gestione di interventi riguardanti il sostegno domiciliare a favore delle persone anziane over 65 meglio identificati come "servizi di sollievo". Più nello specifico destinatari degli interventi sono stati individuati nelle persone anziane non autosufficienti e nelle persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana"., il progetto implementato in co-progettazione con Epass OdV e Oasi2 Comunità San Francesco, si articola in tre aree specifiche:- il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato;- un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità;- l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settoreA mettere in campo il progetto Epass OdV e Oasi2 Comunità San Francesco, all'interno del Piano operativo dell'Ambito Territoriale Sociale di Trani – Bisceglie per azioni ed interventi innovativi nel campo della domiciliarità.Gli appuntamenti si svolgeranno alla presenza delle istituzioni e dei referenti di progetto che presenteranno le attività e i servizi inseriti in "".Il progetto, infatti, avviato già a maggio 2025 ha previsto unadi integrazione all'Assistenza domiciliare per over 65 con dieci utenti assistiti tra le città di Trani e Bisceglie. Il servizio, che dedica molta attenzione anche ai caregiver, prevede gli interventi di infermieri e OSS in presenza e interventi di medici e psicologi in teleassistenza. Con laEpass e Oasi2 hanno redatto, dopo una fase di valutazione e colloqui, un elenco di Assistenti familiari che l'Ambito Territoriale Sociale potrà utilizzare in caso di necessità sul territorio e che potranno essere di supporto agli operatori della linea 1.Al centro della presentazione degli incontri di socialità, aperti a tutti gli over 65 delle città di Trani e Bisceglie, le attività delladi "Passo passo" che prevedono l'apertura nei due comuni di sportelli per il disbrigo pratiche burocratiche e il supporto nell'orientamento tra i servizi offerti sul territorio e l'avvio del servizio di portierato sociale. Tutti i dettagli saranno forniti nel corso degli incontri:- martedì 23 e lunedì 29 dicembre alle 19.00 nell'Auditorium don Pierino Arcieri di Epass (piazza C.A. Dalla Chiesa 12, Bisceglie)- martedì 30 dicembre alle 19.00 presso gli spazi della Parrocchia Angeli Custodi (via Papa Giovanni XXIII, Trani)Per informazioni è possibile contattare il seguente numero 080.3921111