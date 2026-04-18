Costruire per capire, una mattinata da ingegneri alla Petronelli di Trani

Spaghetti tra le mani, colla a caldo e piccoli gruppi al lavoro. Alla scuola elementare "Petronelli" di Trani, i bambini hanno vissuto una mattinata diversa dal solito, trasformando la lezione in un laboratorio fatto di attività pratiche per scoprire, passo dopo passo, cosa fa davvero un ingegnere.A guidarli in questo percorso sono stati i rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia Bat. Presenti la presidente Antonella Cascella, le consigliere Vita Panarelli e Raffaella Ardito, insieme a Ippolita Chiarolini, consigliera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e referente per le attività STEM, percorsi educativi che integrano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica attraverso attività pratiche e interdisciplinari.Il momento centrale della mattinata è stato dedicato allo "spaghetti bridge", un ponte in miniatura realizzato con spaghetti crudi e colla a caldo. Un'attività che ha coinvolto direttamente gli alunni, chiamati a progettare e costruire strutture capaci di reggere e mantenere equilibrio, mettendo alla prova intuizione e capacità di collaborazione.Accanto al laboratorio pratico, l'ingegner Felice Sallustio ha incontrato i ragazzi per parlare di fonti rinnovabili e non rinnovabili, accompagnando la spiegazione con schede educative e video. Un momento di divulgazione pensato per rendere comprensibile il modo in cui viene generata l'energia e per far emergere, in modo semplice ma concreto, quanto sia centrale la figura dell'ingegnere lungo tutto il ciclo che va dalla produzione fino al consumo quotidiano.Attraverso l'esperienza diretta, i bambini hanno potuto avvicinarsi ai principi base dell'ingegneria, comprendendo in modo semplice concetti come stabilità, resistenza e progettazione. Non solo teoria, quindi, ma un approccio concreto che ha reso più accessibile una disciplina spesso percepita come distante."È fondamentale avvicinare i più giovani alle discipline STEM già a partire dalla scuola primaria – ha spiegato Antonella Cascella – perché significa offrire loro strumenti per comprendere il mondo che li circonda e, allo stesso tempo, stimolare curiosità, spirito critico e capacità di risolvere problemi. L'ingegneria non è qualcosa di lontano, ma è già nella quotidianità di ciascuno di noi".A conclusione della giornata, ai bambini sono stati consegnati attestati simbolici di "aspiranti ingegneri", a suggellare un'esperienza formativa che ha unito apprendimento e partecipazione.