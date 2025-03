Menzione speciale del Senato per il II Circolo Petronelli

I banchi di scuola come quelli dell'aula del Senato, è questo l'obiettivo intrinseco che anche quest'anno la Camera del Senato ha voluto proporre nel bando "Vorrei una legge che…", concorso - progetto promosso nelle scuole del nostro Paese in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Una sorta di compito di realtà, un'esercitazione di Educazione Civica a cui le classi quinte del nostro Circolo Didattico Mons. Petronelli di Trani hanno partecipato con entusiasmo e profondo senso civico, dedicando tempo e impegno nell'elaborazione di idee innovative e soluzioni pratiche che avessero come sfondo il bene comune, la valorizzazione del patrimonio storico cultura del nostro Paese e la promozione dei valori democratici.La Commissione di valutazione del concorso ha ritenuto di attribuire alla nostra Istituzione una menzione speciale a seguito dei lavori dei nostri alunni, inviati nel formato video, e che hanno seguito le seguenti tematiche: "Dalle Vette d'Italia a Punta Pesce Spada - Una Legge per valorizzare il patrimonio della Nostra Penisola" 5^ A, "Compagni animali" 5B, "Summer Sport Club – Scuola d' Estate" 5^C, " Scuola aperta a 360° "5 D, "Vorrei una legge VERDE" 5^ E, "Dateci spazio" 5^G.La suddetta Commissione, inoltre, ha particolarmente apprezzato il lavoro svolto ed ha espresso "i più sentiti complimenti per l'entusiasmo e la dedizione con cui ragazzi, attentamente indirizzati dai docenti, hanno seguito il percorso formativo volto a far cogliere ai giovani l'importanza delle leggi, delle funzioni del Parlamento e del confronto democratico".Un esercizio di cittadinanza attiva e di presa di coscienza del ruolo che hanno le Istituzioni repubblicane in un periodo storico particolarmente delicato, così come hanno sottolineato le parole del Dirigente Scolastico dott.ssa Marilena de Trizio: "Siamo orgogliosi di vedere i nostri studenti impegnati in attività che promuovano la loro crescita civica e culturale, contribuendo così a formare cittadini consapevoli e attivi. Ci auguriamo che questa esperienza possa stimolare ulteriormente l'interesse dei ragazzi per la politica e per le dinamiche legislative, valorizzando il loro ruolo nella società".A seguito di questo importante riconoscimento, che senza dubbio riempie d'orgoglio l'intera comunità scolastica, una delegazione del Senato verrà in visita presso il nostro Istituto per approfondire i contenuti dei lavori realizzati. Sarà l'occasione per avvicinare la vita delle Istituzioni ai cittadini, in particolare ai più piccoli, i nostri alunni, che attraverso i lavori realizzati hanno sperimentato il valore della partecipazione attiva e il coinvolgimento nella vita pubblica, un primo esercizio di democrazia praticato tra il più democratico dei luoghi di incontro e di formazione: i banchi di scuola.