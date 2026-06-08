Biblioteca Comunale di Trani
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Eventi e cultura

Biblioteca, oggi incontro tematico "Ad Alta Voce. Storie di Uomini ed Eroi"

Con la prof.ssa Mariangela Calvi dell'UniTre

Trani - lunedì 8 giugno 2026 8.41
Lunedì 8 giugno 2026, ore 17.30, l'Assessorato alle Culture del Comune di Trani, in collaborazione con l'UNITRE Trani, presentano l'evento Ad Alta Voce. Storie Di Uomini Ed Eroi.

La prof.ssa Mariangela Calvi, docente di letteratura presso UNITRE Trani, intratterrà i partecipanti al pomeriggio letterario con alcune letture aventi come protagoniste figure eroiche.

Attraverso i brani proposti, l'evento sarà un viaggio tra eroi umani, troppo umani, sospesi tra forza e fragilità: storie che raccontano il coraggio, la paura e il peso delle scelte.

Il concetto moderno di eroe si è profondamente evoluto: oggi la vulnerabilità stessa può diventare espressione di resilienza e di autentica umanità. La letteratura contemporanea ci ricorda infatti che l'eroismo non si manifesta soltanto nei grandi gesti, ma anche nella capacità di affrontare i traumi e di convivere con le proprie fragilità emotive.

Se l'umanità continua ad avere bisogno di eroi forse è perché resta in attesa di qualcuno che agisca al suo posto.

Seguirà un dibattito con interventi e riflessioni da parte del pubblico.
  • Cultura
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