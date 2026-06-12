Tutto pronto per “Primavera Tranese – Antichi Ricordi”, l’iniziativa che valorizza la tradizione artigianale del territorio

11 foto Mercatino Vintage

La valorizzazione dell'artigianato e del territorio passa anche per le piazze: è l'obiettivo di "Primavera Tranese – Antichi Ricordi", un'iniziativa nata proprio per celebrare la tradizione e il fascino senza tempo del passato. L'iniziativa, che rientra in un ampio progetto di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e artigianale, prenderà il via domenica 14 giugno e si protrarrà per tre mesi, ogni seconda domenica del mese, a partire dalle ore 8 fino alle ore 21:00, riempiendo piazza della Repubblica con numerose bancarelle. Ci saranno tanti espositori, pronti a far riscoprire antichi mestieri, prodotti artigianali e oggetti di antiquariato e modernariato.Il mercatino è solo il punto d'inizio di un viaggio in epoche passate, fatte dei ritmi lenti, di semplicità e di autenticità. È l'occasione per un incontro fra collezionisti e hobbisti, un modo genuino per portare la gente in piazza, fare intrattenimento, coinvolgere le famiglie, riscoprire la convivialità.Proprio per questo "Primavera Tranese – Antichi Ricordi" è un'occasione da non perdere per chi voglia fermarsi un attimo dalla vita frenetica, in una domenica mattina di estate, per poter scoprire e riscoprire la bellezza di oggetti fatti per raccontare storie e antichi mestieri che oggi solo pochi tramandano con arcaiche tecniche.