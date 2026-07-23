Il Giullare chiude la 18ª edizione: a Trani il Gala finale tra musica, teatro e storie di inclusione

Si concluderà sabato 25 luglio dalle ore 21 sul palco del Centro Jobel di Trani la 18ª edizione del Festival Nazionale Il Giullare – Teatro contro ogni barriera, promosso dall'associazione Promozione Sociale e Solidarietà. A chiudere la kermesse dedicata all'arte, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze sarà il tradizionale Gala del Giullare, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione che ha girato diverse città per l'edizione 2026. Il Gala vedrà alternarsi sul palco ospiti che, attraverso il proprio percorso personale e professionale, rappresentano esempi concreti di talento, determinazione e rinascita nel panorama artistico italiano.A condurre la serata sarà Marco Colonna, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica, teatro, danza e testimonianze di straordinario valore umano e artistico con il suo stile sempre divertente e sinceramente sensibile.Tra i protagonisti ci sarà Graziella Severino, cantante in carrozzina che ha conquistato il pubblico televisivo partecipando alla trasmissione di Rai 1 Dalla strada al palco, il programma dedicato agli artisti di strada. La sua voce e la sua esperienza raccontano come la musica possa abbattere ogni barriera.Attesissima anche Cecilia Forastieri, giovane comica e stand-up performer protagonista di Italia's Got Talent 2025, dove ha saputo distinguersi grazie a uno stile ironico, intelligente e capace di affrontare con leggerezza e profondità i temi della disabilità e della quotidianità. Grande emozione accompagnerà l'esibizione della giovanissima Bianca Perrone, pianista non vedente di 14 anni, insignita del titolo di Alfiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica per il suo straordinario talento musicale e il suo esempio di impegno, resilienza e dedizione. Tra gli ospiti d'onore ci saranno anche i Ladri di Carrozzelle, storica band romana nata oltre trent'anni fa e considerata una delle realtà artistiche più rappresentative dell'inclusione attraverso la musica ricca di energia e amici storici della manifestazione, già sul palco del Giullare durante la premiazione delle sei compagnie arrivate da tutta Italia per recitare sul palco di Trani durante il contest teatrale, un'iniziativa che premia persone con disabilità capaci di diventare modelli positivi per l'intera comunità.Non mancherà Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e autrice televisiva, da sempre impegnata nella promozione dei diritti delle persone con disabilità e nella diffusione di una cultura dell'inclusione attraverso i media, che anche quest'anno darà spazio al Giullare nella trasmissione Rai O anche no. Fondatrice dell'agenzia Angelipress e ideatrice di numerosi progetti editoriali e televisivi dedicati al sociale, rappresenta una delle voci più autorevoli del settore.Sul palco saliranno anche Asia Corvino e Antonio Iorillo, interpreti del film "Non abbiamo bisogno di parole", proiettato durante la kermesse, opera che affronta con sensibilità il tema dell'amore, dell'autonomia e della vita delle persone con disabilità, contribuendo a diffondere una narrazione libera dagli stereotipi.Spazio anche alla danza in carrozzina con Giusy Sbaglio e Giuseppe Guercia, coppia di ballerini che ha trasformato la propria esperienza in un linguaggio artistico di straordinaria intensità. Lei danzatrice in carrozzina, lui ballerino sordo, sono stati scelti come protagonisti della cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina, diventando simbolo di un'arte capace di unire linguaggi, corpi ed emozioni.Ad arricchire ulteriormente la serata sarà la partecipazione della compagnia Arcobaleno – Cooperativa Sociale Tuscolana di Solidarietà di Frascati (Roma), realtà impegnata da anni nella promozione del teatro sociale e dell'inclusione attraverso le arti performative.Serata di emozioni, musica e spettacolo che celebrerà il valore delle differenze e il potere dell'arte come linguaggio universale, il Gala rappresenterà non soltanto il momento conclusivo del Festival, ma anche una grande festa aperta alla città, nella quale spettacolo, cultura e partecipazione diventano strumenti per costruire una comunità più inclusiva. Da diciotto edizioni il Festival Il Giullare dimostra che il talento non conosce limiti e che il palcoscenico è il luogo in cui ogni persona può esprimere pienamente le proprie capacità