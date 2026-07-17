Giullare, questa sera ultimo spettacolo del contest teatrale

Ultima serata del contest teatrale, cuore del Festival nazionale il Giullare domani, venerdì 17 luglio, nell'ambito della XVIII edizione della manifestazione che mette al centro l'arte contro ogni barriera della disabilità. Oggi sul palco una delle compagnie teatrali più fedeli al festival, i Mayor Von Frinzius da Livorno, quest'anno in scena con lo spettacolo Non posso c'ho da fa con la regia di Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini. Il nuovo spettacolo della compagnia toscana intitola la nuova pièce con una frase che rappresenta un modo per evitare fastidi, rallentare il ritmo, prendersi spazio o persino opporsi al sistema attraverso l'inazione. È un'espressione che diventa anche una difesa esistenziale: un modo ironico e poetico di affrontare dolore e morte, tipicamente labronico, mescolando grottesco e comicità come in un cacciucco. Nell'ultimo appuntamento con il contest teatrale la giuria avrà l'ultima occasione per valutare le performance attoriali sul palco.Per l'ultima serata del Salotto del Giullare di venerdì 17 luglio sarà Alessandro Cobianchi direttore del Centro ai Servizi per il volontariato San Nicola di Bari a guidare il talk di venerdì con Zerobarriere e Lezzanzare, due realtà molto attive a Bari e in Puglia che collaborano per promuovere l'inclusione sociale, l'educazione civica e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali attraverso iniziative: le rampe del sorriso, BlindTag, punture stradali, e tante altre.Domani appuntamento con il gran finale, il Gala del Giullare. Una serata di show che inizierà con un'edizione speciale del Salotto del Giullare moderato da Antonio Stornaiolo che dialogherà con i registi delle compagnie arrivate a Trani per il contest. Seguirà la serata di gala condotta da Marco Colonna che con la Scooppiati Band e tanti altri ospiti, assegnerà i premi alle varie categorie con i voti della giuria, capitanata dal giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Nico Aurora.Lunedì 20 luglio è in programma il terzo appuntamento del Giullare in Tour che, dopo Cagnano Varano e Barletta, farà tappa ad Acquaviva delle Fonti per due giorni di spettacoli. Si comincia lunedì 20 luglio con il Giullare dei Piccoli: dalle 19, nell'atrio della Biblioteca Comunale G. Maselli (via Palmiro Togliatti 2), Pallina Rossa, nome d'arte di Maurizio Scarpa, mimo e clown sordo che proporrà uno spettacolo di giocoleria capace di regalare magia e sorrisi. Seguirà un momento di gioco ricco di colori e allegria dedicato a tutti i bambini. Martedì 21 luglio, dalle ore 21, sarà la volta dell'intenso concerto al pianoforte di Ivan Dalia, pianista e compositore jazz cieco, noto al grande pubblico per la partecipazione a Italia's Got Talent, dove ha mostrato non solo le sue straordinarie doti musicali, ma anche la sua profonda ironia