Antonio Cezza
Antonio Cezza
Attualità

Trani ricorda il brigadiere Antonio Cezza: 36 anni fa l'eroico sacrificio del Carabiniere Medaglia d'Argento al Valor Militare

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani rende omaggio al sottufficiale, ucciso il 17 luglio 1990 a Melfi

Trani - venerdì 17 luglio 2026 9.52
Il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani rinnova il tributo alla memoria del Brigadiere Medaglia d'Argento al Valor Militare alla Memoria Antonio Cezza, nel trentaseiesimo anniversario del suo eroico sacrificio.
Il 17 luglio 1990 il militare, originario del Salento ma cresciuto a Trani e all'epoca in forza al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi, intervenne con altissimo senso del dovere all'interno della villa comunale melfitana per sedare una violenta rissa in corso. Sebbene libero dal servizio e in abiti civili, il Brigadiere Cezza non esitò ad affrontare, a tutela dell'incolumità pubblica, un pericoloso pregiudicato armato di fucile. Nel tentativo di intimare la resa al malvivente, venne attinto da una ravvicinata e proditoria azione di fuoco. Il sottufficiale si spense cinque giorni dopo, il 22 luglio 1990, presso l'ospedale di Potenza, all'età di soli 26 anni.
Per il fulgido esempio e l'estremo sacrificio profuso, al Brigadiere Cezza è stata conferita la Medaglia d'Argento al Valor Militare alla Memoria con la seguente motivazione:
"Sottufficiale addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia, appreso che in giardini pubblici della sede era in atto una grave rissa, sebbene libero dal servizio e in abiti civili interveniva prontamente insieme ad altri militari. Intercettavano noto pregiudicato armato di fucile e in atteggiamento minaccioso lo affrontava con grande sprezzo del pericolo precedendo i commilitoni. Veniva ferito mortalmente dalla proditoria e ravvicinata azione di fuoco da parte del malvivente a cui aveva intimato la resa. Fulgido esempio di elette virtù militari, altissimo senso del dovere e di generoso altruismo spinti fino al supremo sacrificio".
Per tutti i Carabinieri, il ricordo del Brigadiere Cezza resta un esempio di coraggio, fedeltà e assoluta dedizione al servizio della comunità.
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
Porto di Trani: i Carabinieri sequestrano sei strutture esterne abusive di attivita’ di ristorazione Cronaca Porto di Trani: i Carabinieri sequestrano sei strutture esterne abusive di attivita’ di ristorazione I provvedimenti cautelari scaturiscono da mirati accertamenti svolti dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari
Da Trani a Taranto. Nicolangelo Lotito giura nei Carabinieri: dallo sport ai valori del servizio Da Trani a Taranto. Nicolangelo Lotito giura nei Carabinieri: dallo sport ai valori del servizio Il giovane tranese, campione italiano di lotta e judo, ha prestato giuramento nell'Arma: dopo una carriera di successi sportivi, inizia ora il suo percorso in divisa al servizio dello Stato
Acqua di mare sul pescato, sversamenti e occupazione abusiva: nel mirino otto venditori Cronaca Acqua di mare sul pescato, sversamenti e occupazione abusiva: nel mirino otto venditori I dettagli dell'operazione condotta questa mattina dai Carabinieri del Comando provinciale
Porto di Trani, nuovo blitz contro la vendita abusiva di pesce Cronaca Porto di Trani, nuovo blitz contro la vendita abusiva di pesce Il prodotto ittico sequestrato sarà destinato ad associazioni benefiche per famiglie bisognose
Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati due dei tre presunti responsabili: sono minori Cronaca Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati due dei tre presunti responsabili: sono minori Il gruppo avrebbe aggredito una donna per impossessarsi del suo veicolo
Festa dell’Arma, il cuore dei Carabinieri nelle parole del Colonnello Massimiliano Galasso Eventi e cultura Festa dell’Arma, il cuore dei Carabinieri nelle parole del Colonnello Massimiliano Galasso Un tributo ai Caduti, un ringraziamento ai militari e un appello alla comunità: «La sicurezza nasce dalla responsabilità condivisa e dal servizio alla collettività» (t)
Carabinieri Bat, il valore della presenza: meno reati, più fiducia nel 2026 Carabinieri Bat, il valore della presenza: meno reati, più fiducia nel 2026 Il bilancio dei primi cinque mesi dell'anno registra un calo del 19% dei delitti nella sesta provincia
Trani, rimproverano dei vandali e vengono aggrediti Cronaca Trani, rimproverano dei vandali e vengono aggrediti Due uomini, padre e figlio, accerchiati e schiaffeggiati da quattro ragazzi dopo un richiamo per il danneggiamento di alcune piante pubbliche
Via Tolomeo, dopo l'allarme arrivano i furti: residenti in allerta
17 luglio 2026 Via Tolomeo, dopo l'allarme arrivano i furti: residenti in allerta
Monopattini elettrici, scatta l'obbligo dell'assicurazione, in vigore la nuova disposizione prevista dal codice della strada
17 luglio 2026 Monopattini elettrici, scatta l'obbligo dell'assicurazione, in vigore la nuova disposizione prevista dal codice della strada
Giullare, questa sera ultimo spettacolo del contest teatrale
17 luglio 2026 Giullare, questa sera ultimo spettacolo del contest teatrale
La lista “Angelo Guarriello Sindaco” ridefinisce i confini dell'opposizione e prende le distanze dal consigliere Michele Centrone
17 luglio 2026 La lista “Angelo Guarriello Sindaco” ridefinisce i confini dell'opposizione e prende le distanze dal consigliere Michele Centrone
Teatro Mimesis | Il sapore autentico di Trani: le repliche estive di “Avàste ca sté la saléute”
17 luglio 2026 Teatro Mimesis | Il sapore autentico di Trani: le repliche estive di “Avàste ca sté la saléute”
Giannetti (PD Trani): “L’elezione di Fabrizio Ferrante conferma la solidità della maggioranza. Ora il tempo del lavoro per la città.”
17 luglio 2026 Giannetti (PD Trani): “L’elezione di Fabrizio Ferrante conferma la solidità della maggioranza. Ora il tempo del lavoro per la città.”
AMIU Trani | In corso il posizionamento sul territorio di 140 campane per la raccolta del vetro
17 luglio 2026 AMIU Trani | In corso il posizionamento sul territorio di 140 campane per la raccolta del vetro
Partito Democratico | Soddisfazione del Gruppo Consiliare , buona la prima per linearità e coesione
17 luglio 2026 Partito Democratico | Soddisfazione del Gruppo Consiliare , buona la prima per linearità e coesione
Trani celebra Sant’Anna: presentato il programma dei solenni festeggiamenti 2026
17 luglio 2026 Trani celebra Sant’Anna: presentato il programma dei solenni festeggiamenti 2026
Ambiente e sviluppo, l'Assessora Ciliento sblocca il recupero delle cave, c'è anche Trani
17 luglio 2026 Ambiente e sviluppo, l'Assessora Ciliento sblocca il recupero delle cave, c'è anche Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.