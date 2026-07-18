Questa sera i premi della XVIII edizione del Festival il Giullare

Si chiude con il tradizionale Gala delle compagnie il contest teatrale della XVIII edizione del Festival il Giullare, kermesse nazionale del teatro contro ogni barriera della disabilità.Le sei compagnie arrivate da tutta Italia conosceranno i verdetti che la giuria ha espresso sera dopo sera, valutando lo spettacolo migliore, l'allestimento scenografico, miglior regia, miglior emozione e, naturalmente, miglior attore e attrice protagonista.Prima delle premiazioni, l'appuntamento dalle ore 20 è con il Salotto del Giullare che durante la settimana del contest ha accolto un momento di dialogo tra i volontari di alcune tra le più importanti associazioni di Puglia e i referenti del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari, prima degli spettacoli teatrali, per conoscere tante realtà impegnate in progetti concreti di inclusione. Questa sera il Salotto sarà dedicato ai registi delle compagnie che hanno partecipato al contest e sul palchetto allestito nel viale del centro Jobel insieme al conduttore e mattatore Antonio Stornaiolo saliranno: Donato Acampora, Viviana e Fabrizio Eugenio Altomari, Rosalba Pascali, Paolo Camera, Paolo Filippini, Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini.Spazio poi al Gala condotto come di consueto da Marco Colonna, regista della compagnia teatrale Il Giullare, che animerà la serata di premiazioni con grande sensibilità e irriverenza, in pieno stile Giullare: la diversità è una risorsa, e il sarcasmo non fa alcuna distinzione. In lizza per i premi le compagnie Piccolo Cottolengo Friulano da Santa Maria la Longa, Udine, con lo spettacolo "Oltre il frastuono delle armi. Cronache di verità"; il TeatroVerso dell'Arcadia del Centro Arcobaleno di Monopoli con lo spettacolo "Scomodi"; l'Associazione per la retinite pigmentosa di Bari con "Il Fluire della Vita"; la Compagnia Il Menestrello in arrivo Alba con lo spettacolo "La tana del grande coniglio"; l'associazione Guardastelle da Acireale con "Giallo, la custode delle api"; e i Mayor Von Frinzius da Livorno con il nuovo spettacolo "Non posso c'ho da fà". In scaletta anche la band Scoopiati in arrivo da Roma, che porterà l'energia della band rock sul palco del Festival.Anche questa sera non mancherà il food truck con le prelibatezze della Locanda del Giullare, pronto ad accogliere gli spettatori fin dalle ore 20 per gustare street food di qualità."Siamo diventati maggiorenni e siamo molto contenti di questa edizione in particolare, ci rendiamo conto di quanto sia piaciuta la novità del Salotto del Giullare ma in generale dell'attesa che si crea per il festival, è davvero entusiasmante per noi che lavoriamo tutto l'anno per offrire uno spettacolo coinvolgente", sono le parole di Cinzia Angarano, presidente della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà. "L'emozione più grande arriva alla vigilia del Festival, vedere il gran numero di compagnie che ogni anno partecipano al bando da tutta Italia ci riempie di gioia, e anche il pubblico ci aspetta. Noi accogliamo tutti con grande attenzione, pensando alla qualità degli spettacoli e all'integrazione a tutto tondo", conclude la Presidente.Il Giullare si conferma tra gli appuntamenti più attesi del panorama culturale, con il consueto ricco calendario di spettacoli, incontri e momenti di condivisione che promuovono la cultura dell'inclusione attraverso l'arte, la creatività e la cultura, mettendo sotto i riflettori le capacità di ogni individuo, non le disabilità.Il prossimo appuntamento è per lunedì 20 luglio con la terza tappa del Giullare in Tour ad Acquaviva delle Fonti per due giorni di spettacoli. Si comincia lunedì 20 luglio con il Giullare dei Piccoli: dalle 19, nell'atrio della Biblioteca Comunale G. Maselli (via Palmiro Togliatti 2), Pallina Rossa, nome d'arte di Maurizio Scarpa, mimo e clown sordo che proporrà uno spettacolo di giocoleria capace di regalare magia e sorrisi. Seguirà un momento di gioco ricco di colori e allegria dedicato a tutti i bambini. Martedì 21 luglio, dalle ore 21, sarà la volta dell'intenso concerto al pianoforte di Ivan Dalia, pianista e compositore jazz cieco, partenopeo ma trapiantato a New York, noto al grande pubblico per la partecipazione a Italia's Got Talent, dove ha mostrato non solo le sue straordinarie doti musicali, ma anche la sua profonda ironia.A chiudere la ricca rassegna di questa edizione, il 23 e il 25 luglio il Festival tornerà nel Centro Jobel a Trani per un appuntamento di cinema, con la proiezione del film Non abbiam bisogno di parole per concludere la kermesse con il tradizionale Galà del Giullare, show che come sempre accoglierà tanti ospiti nazionali e le telecamere della trasmissione Rai O anche No.Per l'edizione 2026 la rete di patrocini si è estesa a partner istituzionali ed enti sostenitori che hanno voluto affiancare l'associazione e la cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, con manifestazioni di stima e sostegno cresciute di anno in anno coinvolgendo tante realtà e istituzioni del territorio: l'Associazione Muzia di Cagnano Varano, il comune di Acquaviva delle Fonti, il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia. L'ultimo importante riconoscimento è dell'Alto patronato del Parlamento Europeo, che si affianca al consueto patrocinio del Ministero della cultura e quello della Disabilità, a cui si aggiungono anche le Università di Bari e di Foggia, il Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari, alla Fondazione Casillo che da tempo dimostra grande generosità e attenzione. Una rete fondata su visioni comuni guidate da stima e riconoscenza reciproca, autenticità e rispetto. Gli stessi valori che da diciotto anni guidano gli operatori di Promozione Sociale e Solidarietà e le comunità che scelgono di abbracciare le stesse connessioni.