Emergenza caldo a Trani e Bisceglie: il Pronto Intervento Sociale (PIS) è la rete che non va mai in vacanza

Numero Verde (gratuito da telefoni fissi e cellulari): 800 66 82 15

(gratuito da telefoni fissi e cellulari): Cellulare di emergenza: 389 8759367

Persone senza fissa dimora: soggetti vulnerabili che si trovano per strada esposti al sole battente o in condizioni di grave sofferenza fisica dovuta all'afa.

soggetti vulnerabili che si trovano per strada esposti al sole battente o in condizioni di grave sofferenza fisica dovuta all'afa. Anziani e persone sole: anziani che improvvisamente si ritrovano isolati, privi di assistenza o in uno stato di malessere sociale acuto legato alle temperature estreme.

anziani che improvvisamente si ritrovano isolati, privi di assistenza o in uno stato di malessere sociale acuto legato alle temperature estreme. Marginalità estrema: qualunque situazione di emergenza che richieda l'attivazione immediata della rete di assistenza territoriale per tutelare l'incolumità psicofisica della persona.

L'arrivo dell'estate porta con sé il desiderio di vacanze e riposo, ma per le fasce più fragili della popolazione le temperature torride possono trasformarsi in un incubo. Con l'avvio delnell'Ambito territoriale di Trani e Bisceglie, si riaccendono i riflettori su uno dei servizi più cruciali per la tenuta sociale delle due comunità: il. Mentre la città rallenta i suoi ritmi, questa straordinaria rete di protezione rimane attiva ogni singolo giorno dell'anno, di giorno e di notte, festivi compresi.Il caldo intenso non è solo un disagio meteorologico, ma un vero e proprio moltiplicatore di fragilità. L'afa soffocante può trasformare una condizione di povertà estrema o di solitudine in un'emergenza medica e umanitaria nel giro di poche ore.Il Pronto Intervento Sociale rappresenta l'anello di congiunzione tra la strada e le istituzioni. Non si occupa di burocrazia, ma di: offre un aggancio rapido sul territorio per dare risposte concrete a chi rischia di scivolare nell'invisibilità.Se vi trovate in difficoltà, o se notate qualcuno in evidente stato di disagio, non esitate a contattare immediatamente il servizio:Il PIS interviene in modo tempestivo in diverse situazioni di emergenza sociale. In particolare, è fondamentale segnalare:Con una presenza garantita, il PIS è la dimostrazione concreta di una comunità che sceglie di non lasciare indietro nessuno.In questi mesi così caldi, la differenza tra una tragedia e una storia a lieto fine è spesso legata allo sguardo dei passanti. L'invito rivolto a tutti i cittadini di Trani e Bisceglie è semplice ma potente:. Prestare attenzione a chi ci circonda e fare una segnalazione tempestiva è un piccolo gesto di solidarietà che può restituire dignità, protezione e, in molti casi, salvare una vita.