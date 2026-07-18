PIS Trani Bisceglie
PIS Trani Bisceglie
Attualità

Emergenza caldo a Trani e Bisceglie: il Pronto Intervento Sociale (PIS) è la rete che non va mai in vacanza

Attivo H24 e 7 giorni su 7, il servizio contrasta l'estrema indigenza e l'isolamento nell'estate 2026. L'appello ai cittadini: «Una telefonata può salvare una vita»

Trani - sabato 18 luglio 2026
L'arrivo dell'estate porta con sé il desiderio di vacanze e riposo, ma per le fasce più fragili della popolazione le temperature torride possono trasformarsi in un incubo. Con l'avvio del Piano Emergenza Caldo 2026 nell'Ambito territoriale di Trani e Bisceglie, si riaccendono i riflettori su uno dei servizi più cruciali per la tenuta sociale delle due comunità: il PIS (Pronto Intervento Sociale). Mentre la città rallenta i suoi ritmi, questa straordinaria rete di protezione rimane attiva ogni singolo giorno dell'anno, di giorno e di notte, festivi compresi.

Perché il PIS è vitale (soprattutto in estate)
Il caldo intenso non è solo un disagio meteorologico, ma un vero e proprio moltiplicatore di fragilità. L'afa soffocante può trasformare una condizione di povertà estrema o di solitudine in un'emergenza medica e umanitaria nel giro di poche ore.
Il Pronto Intervento Sociale rappresenta l'anello di congiunzione tra la strada e le istituzioni. Non si occupa di burocrazia, ma di umanità immediata: offre un aggancio rapido sul territorio per dare risposte concrete a chi rischia di scivolare nell'invisibilità.
📞 I numeri salvavita da memorizzare
Se vi trovate in difficoltà, o se notate qualcuno in evidente stato di disagio, non esitate a contattare immediatamente il servizio:
  • Numero Verde (gratuito da telefoni fissi e cellulari): 800 66 82 15
  • Cellulare di emergenza: 389 8759367
Quando è necessario attivare il servizio? Il PIS interviene in modo tempestivo in diverse situazioni di emergenza sociale. In particolare, è fondamentale segnalare:
  • Persone senza fissa dimora: soggetti vulnerabili che si trovano per strada esposti al sole battente o in condizioni di grave sofferenza fisica dovuta all'afa.
  • Anziani e persone sole: anziani che improvvisamente si ritrovano isolati, privi di assistenza o in uno stato di malessere sociale acuto legato alle temperature estreme.
  • Marginalità estrema: qualunque situazione di emergenza che richieda l'attivazione immediata della rete di assistenza territoriale per tutelare l'incolumità psicofisica della persona.
Un presidio di civiltà H24. Con una presenza garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all'anno, il PIS è la dimostrazione concreta di una comunità che sceglie di non lasciare indietro nessuno.
In questi mesi così caldi, la differenza tra una tragedia e una storia a lieto fine è spesso legata allo sguardo dei passanti. L'invito rivolto a tutti i cittadini di Trani e Bisceglie è semplice ma potente: non voltarsi dall'altra parte. Prestare attenzione a chi ci circonda e fare una segnalazione tempestiva è un piccolo gesto di solidarietà che può restituire dignità, protezione e, in molti casi, salvare una vita.
  • servizi sociali
  • emergenza
Altri contenuti a tema
Apice del caldo estremo: la Puglia e Trani nella morsa dell’"Heat Dome" che sta infiammando l’Italia Ambiente Apice del caldo estremo: la Puglia e Trani nella morsa dell’"Heat Dome" che sta infiammando l’Italia Temperature record e umidità alle stelle: la spiegazione scientifica dietro la cupola di calore africana che sta surriscaldando il nostro territorio
Trani, aperture straordinarie al Dormitorio “Mons. Pichierri” per fronteggiare l’emergenza caldo Trani, aperture straordinarie al Dormitorio “Mons. Pichierri” per fronteggiare l’emergenza caldo Il Piano Emergenza Caldo 2026 dell’Ambito Trani‑Bisceglie amplia i servizi di sollievo
Degrado sociale in Via Verdi a Trani, murati gli accessi al rudere, resta senza risposta il destino del minore e degli adulti che vi trovavano riparo Cronaca Degrado sociale in Via Verdi a Trani, murati gli accessi al rudere, resta senza risposta il destino del minore e degli adulti che vi trovavano riparo Dopo le sollecitazioni della consigliera comunale Raffaella Merra e le segnalazioni dei residenti, il Comune interviene chiudendo gli accessi all'immobile
Giuseppe De Simone: "Welfare a Trani, la trasparenza non è un optional ma un obbligo di legge" Politica Giuseppe De Simone: "Welfare a Trani, la trasparenza non è un optional ma un obbligo di legge" L'ex Assessore e Presidente MCL richiama l'Amministrazione: "Basta rivendicare meriti politici su fondi vincolati. Servono bandi pubblici e criteri oggettivi per i cittadini fragili"
Trani e Bisceglie, al via "Passo Passo": sportelli e portierato sociale per gli over 65 Territorio Trani e Bisceglie, al via "Passo Passo": sportelli e portierato sociale per gli over 65 Oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 11.30 presso la sede Epass di Bisceglie (piazza C.A. Dalla Chiesa 12), vengono presentati ufficialmente i nuovi servizi del progetto
Trani, "Donne al centro": oggi pomeriggio al Family Lab il focus su benessere e identità femminile Trani, "Donne al centro": oggi pomeriggio al Family Lab il focus su benessere e identità femminile Al via il ciclo di incontri gratuiti con psicologhe e pedagogiste. Appuntamento alle 17:30 in via Caposele per esplorare le sfumature dell'essere donna
“Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani Sanità “Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani Le iniziative rientrano nel progetto messo in campo da Epass e Oasi2 per azioni ed interventi innovativi nel campo della domiciliarità
11 Uomo a terra in pieno centro, l'indifferenza che uccide la città Cronaca Uomo a terra in pieno centro, l'indifferenza che uccide la città La scena stasera in corso Imbriani a Trani. Un fenomeno di fragilità in crescita nelle città di provincia, che interroga le coscienze e le istituzioni di fronte a un'umanità sconfitta.
Apice del caldo estremo: la Puglia e Trani nella morsa dell’ "Heat Dome " che sta infiammando l’Italia
18 luglio 2026 Apice del caldo estremo: la Puglia e Trani nella morsa dell’"Heat Dome" che sta infiammando l’Italia
Ultim'ora | Calice di San Lorenzo – IX Edizione: annullata la manifestazione prevista a Trani il 7 e 8 agosto 2026
17 luglio 2026 Ultim'ora | Calice di San Lorenzo – IX Edizione: annullata la manifestazione prevista a Trani il 7 e 8 agosto 2026
Soccer Trani, al via la campagna abbonamenti: “Ancora, continuiamo insieme”
17 luglio 2026 Soccer Trani, al via la campagna abbonamenti: “Ancora, continuiamo insieme”
Tensione nel centrodestra | Michele Centrone (Trani Libera) replica a Raffaella Merra (Lista Guarriello) dopo il primo Consiglio Comunale
17 luglio 2026 Tensione nel centrodestra | Michele Centrone (Trani Libera) replica a Raffaella Merra (Lista Guarriello) dopo il primo Consiglio Comunale
A Trani torna il vernacolo: domenica in scena la commedia del Maestro Enzo Guacci
17 luglio 2026 A Trani torna il vernacolo: domenica in scena la commedia del Maestro Enzo Guacci
Futuro Nazionale Barletta raggiunge 400 iscritti: si rafforza il progetto sul territorio
17 luglio 2026 Futuro Nazionale Barletta raggiunge 400 iscritti: si rafforza il progetto sul territorio
Via Tolomeo, dopo l'allarme arrivano i furti: residenti in allerta
17 luglio 2026 Via Tolomeo, dopo l'allarme arrivano i furti: residenti in allerta
Monopattini elettrici, scatta l'obbligo dell'assicurazione, in vigore la nuova disposizione prevista dal codice della strada
17 luglio 2026 Monopattini elettrici, scatta l'obbligo dell'assicurazione, in vigore la nuova disposizione prevista dal codice della strada
Giullare, questa sera ultimo spettacolo del contest teatrale
17 luglio 2026 Giullare, questa sera ultimo spettacolo del contest teatrale
La lista “Angelo Guarriello Sindaco” ridefinisce i confini dell'opposizione e prende le distanze dal consigliere Michele Centrone
17 luglio 2026 La lista “Angelo Guarriello Sindaco” ridefinisce i confini dell'opposizione e prende le distanze dal consigliere Michele Centrone
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.