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Attualità

I ragazzi del Trani Autism Friendly entrano nello staff del Lido Matinelle

Quarto anno di inserimento lavorativo in una realtà consolidata come il lido gestito dalla cooperativa Isola Sociale

Trani - sabato 18 luglio 2026 Comunicato Stampa
Per il quarto anno consecutivo si rinnova con entusiasmo la collaborazione tra il Trani Autism Friendly e la cooperativa IsolaSociale, che gestisce il Lido Matinelle di Trani. Un progetto che, anno dopo anno, si conferma un esempio concreto di inclusione sociale e lavorativa, offrendo ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico l'opportunità di mettersi alla prova in un contesto professionale autentico e accogliente.

Alessio, Ilaria e Paky sono nello staff del lido dell'estate 2026, ciascuno con un ruolo ben definito: Alessio collabora con il personale della cucina nella preparazione delle pietanze; Ilaria si dedica con precisione e passione alla pulizia delle cozze e ad altre attività di supporto nelle preparazioni in cucina. Paky è ormai un punto di riferimento per i clienti del lido: si occupa dell'accoglienza, offre assistenza ai bagnanti ed è diventato uno dei volti più amati della struttura, tanto che molti frequentatori lo aspettano ogni mattina e contano sul suo aiuto durante la giornata al mare.

L'esperienza che coinvolge i ragazzi del Trani Autism Friendly, li vede impegnati anche in altre attività del lido, tra il bar, la cucina e i servizi di accoglienza, sempre affiancati dallo staff della cooperativa coordinati da Carmela, sempre attenta alle esigenze di tutti, senza differenze. Un percorso che consente loro di acquisire competenze professionali, sviluppare autonomia, rafforzare le relazioni sociali e vivere un'esperienza lavorativa vera, sentendosi parte integrante di una squadra.

"Per il quarto anno i nostri ragazzi svolgono attività lavorative come qualsiasi altro componente dello staff: operano al bar, in cucina, nell'accoglienza e a contatto con i frequentatori del lido, raggiungendo un elevato livello di socializzazione. È una grande opportunità, perché permette loro non solo di imparare un mestiere, ma anche di consolidare il proprio percorso di inclusione sociale e di crescita personale", racconta Fabrizio Ferrante, promotore del Trani Autism Friendly. Soddisfazione viene espressa anche da Giuseppe Curci, presidente della cooperativa IsolaSociale: "I frequentatori del lido sono felici di ritrovare ogni anno i ragazzi del Trani Autism Friendly, che ormai sono diventati una presenza familiare e una parte integrante dello staff. Si relazionano con loro in modo naturale, come con qualsiasi altro lavoratore. Questo dimostra che l'inclusione è possibile quando si creano occasioni concrete di incontro, collaborazione e fiducia reciproca".

I ragazzi affrontano la nuova stagione con entusiasmo, responsabilità e grande voglia di fare. Svolgono con dedizione i compiti loro affidati, collaborano con il personale e vivono questa esperienza con orgoglio. Per molti di loro l'estate non rappresenta soltanto un periodo di svago, ma l'occasione di contribuire attivamente alla vita del lido, sentirsi utili, valorizzare le proprie capacità e dimostrare, ancora una volta, che il lavoro è uno dei più importanti strumenti di inclusione e partecipazione alla vita della comunità.
  • Lido Matinelle
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