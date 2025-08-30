Sup aut
Sup aut
Associazioni

Al largo delle Matinelle sup aut: esperienza da ripetere per i ragazzi del Trani Autism Friendly

Tanto divertimento per i ragazzi con maestri esperti del settore

Trani - sabato 30 agosto 2025
I ragazzi del progetto Trani Autism Friendly sono i protagonisti di un'estate all'insegna dell'inclusione, del benessere e della crescita personale con sup aut, un'altra divertente attività sperimentata durante l'estate 2025. L'avventura con il sup rappresenta un ulteriore tassello di un percorso virtuoso in cui il mare, il lavoro, la fiducia e il rispetto diventano strumenti di crescita, autonomia e dignità. Un modello che funziona e che si fonda da anni su collaborazione tra istituzioni, famiglie, operatori e imprese locali. Nella rilassante cornice del lido, i ragazzi hanno sperimentato per la prima volta un'escursione in mare con il Sup con la supervisione di istruttori esperti dell'associazione Suppiamo, esercizio innovativo che li ha coinvolti ed entusiasmati.

Oggi, l'inclusione non è più un progetto sperimentale, ma una solida realtà nella città di Trani che ha fatto proseliti anche altrove, con una costante attenzione alla ricerca di esperienze pensate per valorizzare le abilità individuali. "Un'esperimento ricreativo che è diventato occasione di benessere, socializzazione e conquista dell'ambiente naturale" dichiara Fabrizio Ferrante, referente istituzionale del TAF.

Trani Autism Friendly continua così a dimostrarsi un faro di civiltà e speranza, capace di creare connessioni autentiche tra persone, territori e sogni che diventano realtà.
  • Lido Matinelle
Altri contenuti a tema
Struttura del Lido Matinelle danneggiata dalle mareggiate, gestori pronti alla messa in sicurezza Cronaca Struttura del Lido Matinelle danneggiata dalle mareggiate, gestori pronti alla messa in sicurezza Il grande container era apparso questa mattina come un relitto
Progetto «Costa Sud»: espropri per pubblica utilità e mare “negato” Ambiente Progetto «Costa Sud»: espropri per pubblica utilità e mare “negato” Di Cugno: «I lavori rischiano di essere impediti dal ricorso innanzi al Tar proposto da sette proprietari»
Un lavoro estivo per due ragazzi del Trani Autism Friendly Vita di città Un lavoro estivo per due ragazzi del Trani Autism Friendly I ragazzi dell'associazione inclusi nello staff del lido Matinelle
Colto da infarto in spiaggia, muore 75enne sul litorale di Trani Cronaca Colto da infarto in spiaggia, muore 75enne sul litorale di Trani Inutili i tentativi dei bagnini di rianimarlo
Riqualificazione contrada Matinelle: le osservazioni dell'associazione Oikos Ambiente Riqualificazione contrada Matinelle: le osservazioni dell'associazione Oikos "Chiediamo che resti la valenza naturalistica e geologica di quell'area"
1 Matinelle, un delfino gioca tra i bagnanti Vita di città Matinelle, un delfino gioca tra i bagnanti Il video in rete è subito virale
8 Abusivismo, entro fine agosto la rimozione a lido Matinelle Vita di città Abusivismo, entro fine agosto la rimozione a lido Matinelle Si tratta della terza notifica a partire da maggio
27 Rischiano di annegare, poliziotto salva tre bambine in canoa Vita di città Rischiano di annegare, poliziotto salva tre bambine in canoa L'agente libero dal servizio era in zona Matinelle. Fondamentale il soccorso dei bagnini
Bassorilievo rubato in chiesa: "Atto ignobile " e Di Leo (Lega) scrive al Sindaco ponendo il caso sicurezza a Trani
30 agosto 2025 Bassorilievo rubato in chiesa: "Atto ignobile" e Di Leo (Lega) scrive al Sindaco ponendo il caso sicurezza a Trani
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto
30 agosto 2025 Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto
Zaid Ayasa e Anna Gataleta inaugurano heART of Gaza a HUB PortaNova
30 agosto 2025 Zaid Ayasa e Anna Gataleta inaugurano heART of Gaza a HUB PortaNova
Tragedia nelle campagne di Trani, 73enne trovato senza vita tra le fiamme
29 agosto 2025 Tragedia nelle campagne di Trani, 73enne trovato senza vita tra le fiamme
"Una via per Roberto Visibelli ": la proposta di Fratelli d’Italia a Trani
29 agosto 2025 "Una via per Roberto Visibelli": la proposta di Fratelli d’Italia a Trani
"Festa dei Popoli ", Trani si riunisce nel nome della condivisione
29 agosto 2025 "Festa dei Popoli", Trani si riunisce nel nome della condivisione
HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità "
29 agosto 2025 HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità"
Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia
29 agosto 2025 Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia
"Libri nel Borgo Antico ", il senatore Boccia sulle regionali: «Confido in una soluzione»
29 agosto 2025 "Libri nel Borgo Antico", il senatore Boccia sulle regionali: «Confido in una soluzione»
"Actor Dei " torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca
29 agosto 2025 "Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.