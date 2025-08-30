Al largo delle Matinelle sup aut: esperienza da ripetere per i ragazzi del Trani Autism Friendly

I ragazzi del progetto Trani Autism Friendly sono i protagonisti di un'estate all'insegna dell'inclusione, del benessere e della crescita personale con sup aut, un'altra divertente attività sperimentata durante l'estate 2025. L'avventura con il sup rappresenta un ulteriore tassello di un percorso virtuoso in cui il mare, il lavoro, la fiducia e il rispetto diventano strumenti di crescita, autonomia e dignità. Un modello che funziona e che si fonda da anni su collaborazione tra istituzioni, famiglie, operatori e imprese locali. Nella rilassante cornice del lido, i ragazzi hanno sperimentato per la prima volta un'escursione in mare con il Sup con la supervisione di istruttori esperti dell'associazione Suppiamo, esercizio innovativo che li ha coinvolti ed entusiasmati.Oggi, l'inclusione non è più un progetto sperimentale, ma una solida realtà nella città di Trani che ha fatto proseliti anche altrove, con una costante attenzione alla ricerca di esperienze pensate per valorizzare le abilità individuali. "Un'esperimento ricreativo che è diventato occasione di benessere, socializzazione e conquista dell'ambiente naturale" dichiara Fabrizio Ferrante, referente istituzionale del TAF.Trani Autism Friendly continua così a dimostrarsi un faro di civiltà e speranza, capace di creare connessioni autentiche tra persone, territori e sogni che diventano realtà.