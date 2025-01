Struttura del Lido Matinelle danneggiata dalle mareggiate, gestori pronti alla messa in sicurezza

Il grande container era apparso questa mattina come un relitto

È stata fotografata così, come un relitto arenato dopo una burrasca, la struttura sulla spiaggia del Lido Matinelle. La vigilanza con le telecamere ha immediatamente avvisato i gestori del fatto che la struttura si era praticamente "seduta su se stessa" a causa delle fortissime mareggiate dei giorni scorsi Viste le passeggiate di molta gente sull'arenile, anche nel periodo invernale, è stata predisposta la messa in sicurezza della struttura. Le operazioni di ripristino avranno luogo non appena le condizioni metereologiche consentiranno ai mezzi di poter scendere sulla battigia.