Un lavoro estivo per due ragazzi del Trani Autism Friendly

Proseguono le iniziative nell'ambito del Trani Autism Friendly, progetto del Comune di Trani, che espande la propria rete di servizi per rendere più accessibile e divertente la vita dei ragazzi con disabilità fisiche, intellettuali e motorie, e questa volta lo fa includendo alcuni dei ragazzi dell'associazione nello staff del lido Matinelle, che da qui alla fine della stagione estiva, impiegherà cinque persone. I primi sono stati Eugenio e Samuele che da qualche giorno stanno svolgendo piccole mansioni di grande responsabilità nella routine della gestione di un lido. Un'esperienza lavorativa impegnativa che, seppur stagionale, permetterà ai ragazzi speciali di arricchire il proprio bagaglio di esperienza e di emozioni, formandoli anche in previsione di nuove esperienze lavorative.Isola sociale, la cooperativa che gestisce il lido Matinelle, tra i primi firmatari del protocollo Taf, contribuisce a creare sinergie importanti per una vera inclusione sia umana che lavorativa. I ringraziamenti di Trani Autism Friendly vanno al signor Paolo Curci, e a suo figlio Giuseppe, e alla signora Carmela Ardillo per l'opportunità data ai ragazzi, per l'occasione di poter essere messi alla prova con un lavoro dignitoso.Si tratta dell'ennesima e solida dimostrazione di quelle che sono le iniziative nell'ambito del Trani Autism Friendly dirette a dare dignità e soddisfazione personale a persone fortemente in grado di abbattere limiti, un progetto fortemente voluto da questa amministrazione, in particolare dal vice sindaco Fabrizio Ferrante.