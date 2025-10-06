Uomo a terra in pieno centro, l'indifferenza che uccide la città. <span>Foto Credits</span>
Uomo a terra in pieno centro, l'indifferenza che uccide la città. Foto Credits
Cronaca

Uomo a terra in pieno centro, l'indifferenza che uccide la città

La scena stasera in corso Imbriani a Trani. Un fenomeno di fragilità in crescita nelle città di provincia, che interroga le coscienze e le istituzioni di fronte a un'umanità sconfitta.

Trani - lunedì 6 ottobre 2025 21.42
Un corpo steso lungo il freddo marciapiede, la testa appoggiata su uno zaino, le gambe rannicchiate. Attorno, il passeggio indifferente del lunedì sera. La scena, a cui non dovremmo mai abituarci, si è presentata stasera in pieno centro a Trani, all'incrocio tra Corso Imbriani e Corso Italia. Un uomo, visibilmente in difficoltà, si è letteralmente abbandonato a terra, travolto da una sofferenza che nessuno dei passanti sembra aver notato. Secondo le prime testimonianze, non si tratterebbe della stessa persona che nei giorni scorsi sostava sotto i portici della città, un dettaglio che, se confermato, rende il quadro ancora più allarmante: non un caso isolato, ma volti diversi di una stessa, crescente disperazione.

Quella di stasera non è più un'immagine confinata alle grandi metropoli. È la fotografia di un fenomeno in netta crescita proprio nelle città "non metropolitane". Sebbene i dati statistici precisi su questo specifico aspetto siano difficili da aggregare, i recenti rapporti di Caritas e ISTAT sulla povertà estrema indicano un preoccupante aumento dei casi di grave marginalità proprio nelle città di medie dimensioni, un tempo considerate più protette e coese.

Una situazione che interroga tutti, a due livelli. Interroga la coscienza di ciascuno di noi, del passante che accelera il passo distogliendo lo sguardo. L'indifferenza diventa così il velo che nasconde il problema, rendendocene complici. Ma soprattutto, interroga coloro che sono chiamati, istituzionalmente, a presidiare questo aberrante fenomeno di disumanità: i servizi sociali, l'amministrazione, le forze dell'ordine. Non è accettabile che la risposta a una tale fragilità sia il vuoto. Vedere una persona stesa a terra non è un elemento del decoro urbano da sistemare, ma una sconfitta per l'intera comunità. Abituarsi a queste scene, camminando oltre, significa perdere un pezzo fondamentale della nostra stessa umanità.
  • Comune di Trani
  • servizi sociali
  • asl bt
Altri contenuti a tema
"Respiri d'arte": a Trani l'arte che cura si apre alla città Sanità "Respiri d'arte": a Trani l'arte che cura si apre alla città In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, i giardini della CRAP ospitano una mostra che racconta percorsi di inclusione e prevenzione
Una luce per la pace: Trani si raccoglie in preghiera per il Medio Oriente Vita di città Una luce per la pace: Trani si raccoglie in preghiera per il Medio Oriente Domani accensione collettiva di una candela ai piedi della Madonna Immacolata
Aggiornamento albo presidenti di seggio elettorale Enti locali Aggiornamento albo presidenti di seggio elettorale Domande entro il mese di ottobre
Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII Attualità Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII Firmata l'ordinanza d'urgenza dopo il crollo del tetto di un capannone. La strada resterà interdetta al traffico a tempo indeterminato, in attesa delle analisi dell'ARPA e della successiva bonifica
Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione In attesa dell'Ordinanza urgente del Sindaco, sul posto la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco
1 ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale Attualità ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale Un progetto per gestire le prenotazioni, orientarsi, pagare e ricevere assistenza
Sulle tracce dei Normanni, Trani incontra la Normandia Vita di città Sulle tracce dei Normanni, Trani incontra la Normandia Il sindaco Bottaro ha ricevuto il presidente Morin: sul tavolo nuove collaborazioni culturali e turistiche per l'Anno europeo del 2027
A Trani torna "Insidequeer" per decostruire gli stereotipi di genere Attualità A Trani torna "Insidequeer" per decostruire gli stereotipi di genere Martedì 30 settembre una giornata di formazione e workshop organizzata dall'Asl Bt. Verrà presentato il nuovo Servizio per le Identità di Genere e Sessuali
Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni
6 ottobre 2025 Tommaso Assi Triathlon Team, che battaglia a Roma! Otto leoni tranesi alla Coppa delle Regioni
Amianto a Trani, Azione: "Emergenza annunciata. Ora l'Amministrazione agisca per la salute pubblica "
6 ottobre 2025 Amianto a Trani, Azione: "Emergenza annunciata. Ora l'Amministrazione agisca per la salute pubblica"
Maltempo a Trani, riscontrate fibre di amianto in via Papa Giovanni
6 ottobre 2025 Maltempo a Trani, riscontrate fibre di amianto in via Papa Giovanni
La Soccer Trani è inarrestabile, Moscelli: «Strepitosi. Classifica? Il percorso è ancora lungo»
6 ottobre 2025 La Soccer Trani è inarrestabile, Moscelli: «Strepitosi. Classifica? Il percorso è ancora lungo»
Mobilitazione per Gaza, Ciliento: «Insieme per la pace»
6 ottobre 2025 Mobilitazione per Gaza, Ciliento: «Insieme per la pace»
A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti
6 ottobre 2025 A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti
Maxi frode sull'import auto di lusso: operazione GdF a Andria, Trani e Molfetta
6 ottobre 2025 Maxi frode sull'import auto di lusso: operazione GdF a Andria, Trani e Molfetta
Formazione nella sanità pubblica, pilastro strategico per cure di qualità e sicurezza dei pazienti
6 ottobre 2025 Formazione nella sanità pubblica, pilastro strategico per cure di qualità e sicurezza dei pazienti
Giuseppe Tortorsa e Dora D'Alfonso entrano in Italia Viva
6 ottobre 2025 Giuseppe Tortorsa e Dora D'Alfonso entrano in Italia Viva
Trani Tradizioni ha una nuova casa: inaugurata la sede in via Pertini
6 ottobre 2025 Trani Tradizioni ha una nuova casa: inaugurata la sede in via Pertini
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.