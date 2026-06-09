Rottamazione delle cartelle locali: Puglia Popolare si fa promotrice della misura per guidare il Comune di Trani a tutela dei contribuenti (t)

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del movimento Puglia Popolare - TraniIl recente quadro normativo nazionale in materia fiscale, consolidato dalla legge di conversione del Decreto Fiscale (Legge 88/2026), offre una straordinaria opportunità per il tessuto economico locale, estendendo la sanatoria della rottamazione anche alle entrate dei Comuni (tributarie e non) affidate all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ader) entro il 31 dicembre 2023. Questa misura, che include la totalità delle entrate comunali senza alcuna esclusione sulla sorte capitale, azzerando sanzioni e interessi, lascia l'adesione finale alla discrezionalità dei singoli enti locali tramite apposita delibera di Consiglio Comunale.In questo scenario, Puglia Popolare si pone in prima linea come forza propositiva all'interno della coalizione, assumendo il ruolo di guida per indirizzare l'amministrazione comunale verso l'adozione rapida di questo provvedimento di fondamentale importanza. L'esponente del movimento, Francesco Corallo, noto a tutti come "Chicco" - nonché affermato esperto contabile del territorio - si fa ambasciatore di questa iniziativa con l'obiettivo programmatico di fare l'esclusivo interesse dei cittadini. «La nostra priorità assoluta è il benessere dei contribuenti tranesi — dichiara Corallo — ed è nostro preciso dovere politico e sociale orientare l'azione amministrativa verso scelte che proteggano le famiglie e le imprese locali. Con questa proposta non intendiamo creare distanze, ma al contrario vogliamo accompagnare con determinazione la macchina comunale verso un obiettivo condiviso: fare in modo che Trani operi attivamente a tutela e a supporto dei propri cittadini, offrendo loro gli stessi strumenti di agevolazione già al vaglio nelle città limitrofe».Secondo l'esponente di Puglia Popolare, l'approvazione della delibera entro la scadenza estiva rappresenterebbe un segnale di grande maturità politica e di vicinanza al territorio: «Collaborare per l'adozione di questa sanatoria significa ristabilire un patto di fiducia e vicinanza tra l'ente e la cittadinanza. Permettere il rientro agevolato dei debiti pregressi alleggerisce la pressione economica sulle famiglie e, contemporaneamente, garantisce alle casse comunali un recupero di risorse certo e virtuoso.»Il calendario per l'attuazione prevede che a partire dal 15 settembre 2026 l' Ader metta a disposizione i prospetti delle somme rottamabili, con termine per la presentazione delle domande fissato alla fine di ottobre.«I tempi tecnici ci sono e la macchina organizzativa è pronta — conclude Corallo —. Come Puglia Popolare metteremo a disposizione tutte le nostre competenze per supportare e velocizzare l'iter in Consiglio Comunale. Siamo certi che l'amministrazione saprà cogliere questo nostro impulso positivo per dimostrare, ancora una volta, che la priorità di Trani è la difesa e la valorizzazione della propria comunità».