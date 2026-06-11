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Attualità

Comune di Trani | Avviso di disponibilità ad organizzare e gestire centri estivi diurni e attività socio-educative e ricreative per minori

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trani l'Avviso Pubblico Esplorativo per manifestazione di interesse da parte dei soggetti disponibili (t)

Trani - giovedì 11 giugno 2026 7.05
Si comunica che, alla data odierna, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trani l'Avviso Pubblico Esplorativo per manifestazione di interesse da parte dei soggetti disponibili all'organizzazione e alla gestione dei centri estivi diurni e di attività socio-educative e ricreative rivolti a soggetti minori per l'anno 2026.

Le attività di cui all'avviso saranno finanziate dal Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

L'Avvio mira ad acquisire manifestazioni di interesse al fine di realizzare, potenziare e gestire interventi quali centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori residenti nel Comune di Trani, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, per il periodo tra luglio e novembre 2026.
I requisiti di partecipazione sono indicati all'articolo 4. dell'Avviso e dovranno essere posseduti alla data di presentazione della proposta progettuale e dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di svolgimento delle attività.

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente Avviso sull'Albo Pretorio del Comune di Trani, al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it Dal seguente link la modulistica
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