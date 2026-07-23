Riscuotere la pensione
Riscuotere la pensione
Attualità

Start&Go, fino a 10mila euro per l'avvio di attività extra agricole a Trani

Domande sul portale SIAN dal 1° ottobre al 10 novembre 2026

Trani - giovedì 23 luglio 2026
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 57 del 20/07/2026 il Bando START&GO. È possibile presentare le domande di sostegno sul portale SIAN dal 01 ottobre 2026 al 10 novembre 2026 entro e non oltre le ore 11.59.

Il bando sostiene chi avvia o diversifica un'attività extra-agricola a Bisceglie, Molfetta e Trani, con un premio all'avviamento di € 10.000 (Azione SRE04) e un contributo agli investimenti al 65% fino a € 70.000 di spesa ammissibile (Azione SRD14). Il testo integrale dell'avviso, gli allegati e i materiali di supporto si scaricano dalla pagina del bando.

Prepararsi per tempo: gli adempimenti preliminari
La presentazione della Domanda di Sostegno richiede una serie di adempimenti preliminari e specifiche procedure informatiche sul portale SIAN. Poiché molti richiedenti potrebbero non avere esperienza nella partecipazione ai bandi del GAL Ponte Lama e, in particolare del CSR Puglia 2023-2027, si raccomanda di programmare con anticipo tutte le attività necessarie e di affidarsi fin dall'inizio ad un tecnico esperto nella predisposizione delle domande di sostegno.

Gli adempimenti da rispettare, in sintesi:
Leggere attentamente il Bando
Effettuare l'effettivo insediamento dopo la pubblicazione del Bando sul BURP
Costituire o aggiornare il Fascicolo Aziendale presso un CAA
Conferire incarico ad un tecnico
Acquisire correttamente i preventivi di spesa

Presentare la Domanda di Sostegno sul portale SIAN
Il dettaglio di ogni adempimento è raccolto nel documento «Raccomandazioni per la presentazione della domanda», scaricabile in PDF: contiene i riferimenti operativi, gli indirizzi a cui inoltrare le richieste di abilitazione al portale SIAN e le avvertenze sui titoli di disponibilità dell'immobile.

Sulla pagina del bando sono disponibili anche i manuali AGEA per la compilazione della domanda e la gestione dei preventivi. Il GAL Ponte Lama continuerà a pubblicare su questo sito FAQ, chiarimenti e documentazione tecnica di supporto per accompagnare imprese e professionisti durante tutte le fasi di presentazione della Domanda di Sostegno.
  • soldi
Altri contenuti a tema
Centrodestra tranese: «Diecimila euro per fare conoscere Trani agli amministratori comunali» Politica Centrodestra tranese: «Diecimila euro per fare conoscere Trani agli amministratori comunali» «Chi amministra non dovrebbe ricorrere a corsi di formazione a pagamento»
Associazione a delinquere finalizzata alla spendita di banconote false e traffico di stupefacenti, due arresti della Polizia di Stato Cronaca Associazione a delinquere finalizzata alla spendita di banconote false e traffico di stupefacenti, due arresti della Polizia di Stato Le banconote venivano prelevate con costanza e continuità a Napoli
1 La fortuna bacia Trani, vinti 50mila euro al 10eLotto La fortuna bacia Trani, vinti 50mila euro al 10eLotto Grazie a un "9 oro" nell'estrazione di sabato
Mercato creditizio: facciamo il punto sui finanziamenti più richiesti dalle famiglie italiane Speciale Mercato creditizio: facciamo il punto sui finanziamenti più richiesti dalle famiglie italiane Un approfondimento sul tema
Estate Tranese: le determine dei contributi del Comune Estate Tranese: le determine dei contributi del Comune Il programma era stato approvato dalla Giunta comunale
Finanziato con 4 milioni di euro il progetto del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino Finanziato con 4 milioni di euro il progetto del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino Stop&Enjoy riguarderà l'accessibilità turistica, mobilità "green", la promozione del territorio per incrementare il periodo di permanenza dei turisti
La ricchezza degli over 65 Il Mondo Wealth Management La ricchezza degli over 65 A cura dell'avvocato Giuseppe Prascina
Ditte individuali: conviene aprire un conto corrente aziendale? Speciale Ditte individuali: conviene aprire un conto corrente aziendale? Meglio prediligere conti in mobilità, con servizi tramite app e sito online
Giuseppe De Simone ai vertici del centrodestra: "Coerenza sul caso Lodispoto, non si ignori l'indagine della Procura "
23 luglio 2026 Giuseppe De Simone ai vertici del centrodestra: "Coerenza sul caso Lodispoto, non si ignori l'indagine della Procura"
L'Eredità di Paolo Borsellino: a Lauria la Puglia presente con Domenico Briguglio e Gianna Binetti, nel segno di un impegno che unisce le istituzioni
23 luglio 2026 L'Eredità di Paolo Borsellino: a Lauria la Puglia presente con Domenico Briguglio e Gianna Binetti, nel segno di un impegno che unisce le istituzioni
La Cattedrale sotto la nube a mensola: Trani saluta l'ondata di caldo
22 luglio 2026 La Cattedrale sotto la nube a mensola: Trani saluta l'ondata di caldo
Alberi crollati a Trani, Guarriello attacca: «Non è fatalità, ma anni di mancata manutenzione»
22 luglio 2026 Alberi crollati a Trani, Guarriello attacca: «Non è fatalità, ma anni di mancata manutenzione»
Opere pubbliche, Trani resta ferma a guardare, Marinaro: "A perderci è solamente la Città "
22 luglio 2026 Opere pubbliche, Trani resta ferma a guardare, Marinaro: "A perderci è solamente la Città"
Generali Italia S.p.A Agenzia di Barletta-Trani, ricerca consulenti
22 luglio 2026 Generali Italia S.p.A Agenzia di Barletta-Trani, ricerca consulenti
Editoriale | La paralisi di Ponte Lama: dalla propaganda del 2025 all’atto di accusa dei cittadini. Residenti e commercianti presentano una formale istanza al Prefetto e al Sindaco di Trani
22 luglio 2026 Editoriale | La paralisi di Ponte Lama: dalla propaganda del 2025 all’atto di accusa dei cittadini. Residenti e commercianti presentano una formale istanza al Prefetto e al Sindaco di Trani
Venerdì giostre gratuite per soggetti disabili e i loro accompagnatori
22 luglio 2026 Venerdì giostre gratuite per soggetti disabili e i loro accompagnatori
Sicurezza a Trani, la reattività di Palazzo di Città: il Sindaco Galiano e l'Assessore Di Lernia convocheranno un tavolo con le Forze dell'Ordine
22 luglio 2026 Sicurezza a Trani, la reattività di Palazzo di Città: il Sindaco Galiano e l'Assessore Di Lernia convocheranno un tavolo con le Forze dell'Ordine
Trani si prepara alla Festa Patronale 2026: presentato il programma di “San Nicola Pellegrino della Meraviglia”
22 luglio 2026 Trani si prepara alla Festa Patronale 2026: presentato il programma di “San Nicola Pellegrino della Meraviglia”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.