Start&Go, fino a 10mila euro per l'avvio di attività extra agricole a Trani

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 57 del 20/07/2026 il Bando START&GO. È possibile presentare le domande di sostegno sul portale SIAN dal 01 ottobre 2026 al 10 novembre 2026 entro e non oltre le ore 11.59.Il bando sostiene chi avvia o diversifica un'attività extra-agricola a Bisceglie, Molfetta e Trani, con un premio all'avviamento di € 10.000 (Azione SRE04) e un contributo agli investimenti al 65% fino a € 70.000 di spesa ammissibile (Azione SRD14). Il testo integrale dell'avviso, gli allegati e i materiali di supporto si scaricano dalla pagina del bando.Prepararsi per tempo: gli adempimenti preliminariLa presentazione della Domanda di Sostegno richiede una serie di adempimenti preliminari e specifiche procedure informatiche sul portale SIAN. Poiché molti richiedenti potrebbero non avere esperienza nella partecipazione ai bandi del GAL Ponte Lama e, in particolare del CSR Puglia 2023-2027, si raccomanda di programmare con anticipo tutte le attività necessarie e di affidarsi fin dall'inizio ad un tecnico esperto nella predisposizione delle domande di sostegno.Gli adempimenti da rispettare, in sintesi:Leggere attentamente il BandoEffettuare l'effettivo insediamento dopo la pubblicazione del Bando sul BURPCostituire o aggiornare il Fascicolo Aziendale presso un CAAConferire incarico ad un tecnicoAcquisire correttamente i preventivi di spesaPresentare la Domanda di Sostegno sul portale SIANIl dettaglio di ogni adempimento è raccolto nel documento «Raccomandazioni per la presentazione della domanda», scaricabile in PDF: contiene i riferimenti operativi, gli indirizzi a cui inoltrare le richieste di abilitazione al portale SIAN e le avvertenze sui titoli di disponibilità dell'immobile.Sulla pagina del bando sono disponibili anche i manuali AGEA per la compilazione della domanda e la gestione dei preventivi. Il GAL Ponte Lama continuerà a pubblicare su questo sito FAQ, chiarimenti e documentazione tecnica di supporto per accompagnare imprese e professionisti durante tutte le fasi di presentazione della Domanda di Sostegno.