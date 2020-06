Ditte individuali: conviene aprire un conto corrente aziendale?

Costi e servizi dei conti correnti aziendali

I conti "full optional"

Operatività online dei conti correnti

Unaspesso ha bisogno di fare, in linea con le esigenze dinamiche cui deve far fronte ogni giorno. Ciò riguarda anche il, sempre estremamente utile per garantire tutte le principali movimentazioni economiche. La prima necessità è senza dubbio un'e poi non dovrebbero mancare una serie di opzioni che rendano la fruizione del conto più "smart" possibile.Spesso trovare la tipologia di conto corrente giusta non è semplice, perché bisogna anche bilanciare i costi con i benefici offerti. In tal senso, il portale www.conticorrentiaziendali.it offre una serie diche forniscono una visione molto chiara delle differenze tra le varie proposte disponibili, così da orientare meglio l'azienda.Come già accennato, iper una ditta individuale sono tra le discriminanti principali, e molti istituti bancari hanno un canone annuale irrisorio o persino pari a zero. Ovviamente, bisognerà tenere conto dei servizi inclusi, perché quello che può essere sufficiente per un'azienda potrebbe non esserlo per un'altra: ad esempio per quanto concerne leassociate.Molti conti base ne offrono almeno una, ma spesso ne sono necessarie di più per poter consentire a un certo numero di dipendenti di gestire gli acquisti, magari su più sedi o in trasferta. Ecco, quindi, che a fronte di una spesa fissa comunque molto conveniente si può usufruire di questo o di altri optional, come avviene nel contoche nella versione avanzata del conto aggiunge una fatturazione digitale illimitata e commissioni più basse sui prelievi.Vi sono anche istituti bancari dal nome noto che propongono un'unica alternativa "", in cui praticità e convenienza convivono comunque senza problemi. È il caso delche si può aprire gratuitamente e nel suo canone mensile include la possibilità di fare prelievi da sportello, disporre o ricevere, usufruire di una carta di credito e una di debito e persino richiedere prestiti fino a 50 mila euro.Ovviamente, tutto questo è possibile anche tramite app e l'operatività è garantita. Il fatto di poter agire su un, infatti, è determinante per ridurre i tempi ma in molti casi lavuole comunque avere la possibilità di interfacciarsi con una persona fisica per determinate esigenze.Le operazioni sul web, comunque, rimangono quelle maggiormente prescelte, innanzitutto perché consentono di aprire il conto in pochi minuti e in pochi clic, e poi perché si può tenere traccia della situazione fiscale anche dal proprio smartphone.Questo è possibile grazie a, dove i dati rimangono archiviati in formato digitale e in totale sicurezza. Lapresenta non solo l'utilità di eliminare completamente il cartaceo, ma anche quella di ricevere notifiche in tempo reale quando venga onorata.Per, molti conti online propongono software dedicati che categorizzano l'acquisto non appena questo viene registrato, magari a seguito dell'utilizzo di una carta. Ciò consente unaestremamente utile non solo in fase di bilancio, ma anche preziosa per seguire il corretto utilizzo delle carte di credito dai dipendenti in trasferta, ad esempio.Alcune, poi, operano molto all'estero e sarà indispensabile poter effettuare e ricevere pagamenti anche in: in tal senso, il contooffre ben 30 diverse valute con cui poter lavorare, oltre a carte contactless per i pagamenti veloci o addirittura virtuali. Infine, vi sono conti come ilche realizzano persino carte in materiali riciclabili e garantiscono la semina di un albero per ogni 100 euro di spesa, per tutte quelle aziende che, oltre alle esigenze individuali, pensano anche a quelle dell'ambiente.