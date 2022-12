Mercato creditizio: facciamo il punto sui finanziamenti più richiesti dalle famiglie italiane

Trend positivo per prestiti personali e finalizzati

Quando ricorrere a cessione del quinto e consolidamento debiti

Ilche sta attraversando il paese contribuisce a determinare un incremento delle richieste di finanziamenti da parte delle famiglie italiane.La domanda naturalmente è piuttosto variegata, complice anche il fatto che al giorno d'oggi ilmette a disposizione diversi prodotti per supportare spese, investimenti e acquisti di ogni genere.Per individuare il prestito più indicato per le proprie esigenze sarà innanzitutto fondamentale informarsi adeguatamente, per esempio effettuando un confronto dei finanziamenti su portali specializzati come, che permette anche di richiedere un parere di fattibilità della proposta selezionata.Tra i finanziamenti più richiesti dalle famiglie italiane è possibile annoverare i, che nel corso del Black Friday 2022 hanno registrato addirittura un +40% , e quelli: nel primo caso, occorre specificare la motivazione per la quale si richiede denaro all'istituto di credito, mentre nel secondo non è obbligatorio farlo.Nel dettaglio, per quanto riguarda i prestiti personalizzati nell'ultimo anno l'attenzione si è concentrata in particolare sui prodotti finanziari destinati allae all'acquisto di veicoli.Il, in particolar modo, si riferisce sia agli spazi interni e quindi alle mura della casa che a quelli esterni, come giardini privati o tetti. Lo scopo può avere sia una funzione meramente estetica che più prettamente funzionale, ad esempio ove sia indispensabile sostituire infissi o altri elementi vetusti. In questi casi, si possono richiedereOccorre anche fare una distinzione tra mutuo e prestito per la ristrutturazione, in quanto nel primo caso le spese accessorie possono rivelarsi meno convenienti esull'immobile stesso. Nel caso di un prestito tutto è più elastico e si possono coprire interventi sia ordinari che straordinari, nonché grandi opere che cambiano la planimetria.Ile, ovviamente, anche a chilometro zero (ovvero immatricolati dal proprietario ma mai usati su strada).Bisogna sempre considerare cheper un massimo di 35 mila euro e un rimborso entro 5 anni. L'ente intermediario erogherà la cifra al concessionario, finalizzando così l'acquisto che può essere a tasso zero e a rate fisse, spesso anche senza anticipo.Una tipologia di prestito molto utilizzata da chi abbia un reddito fisso, come uno stipendio da dipendente o sia titolare di pensione, è invece la, che prevede proprio l'erogazione automatica di un quinto delle entrate ogni mese.La trattenuta avviene quindi alla fonte e il tasso è fisso, consentendo una costanza che rende il piano di ammortamento sempre sostenibile. La durata massima è di, anche se sono previste variazioni a seconda dell'età del richiedente, se pensionato.Un prestito per il consolidamento dei debiti, invece, consente di raggruppare idealmente in un'unica rata tutti i prestiti pendenti, erogando somme aggiuntive e rendendo. Può essere richiesto da dipendenti sia pubblici che privati, oltre che i titolari di regolare pensione. In mancanza di ciò, si può sempre chiedere il supporto di un garante, possibilità che riguarda anche tutte le altre tipologie di prestito.Tra le varie formule proposte dagli Istituti di credito, in linea generale, è sempre bene. Dei tassi variabili, infatti, possono avere il pregio di far abbassare sensibilmente la rata nei periodi di minor inflazione, ma di farla aumentare in quelli meno favorevoli.