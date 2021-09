Estate Tranese: le determine dei contributi del Comune

Appuntamenti dell' Estate tranese, pubblicate alcune delle spese sostenute dal Comune che, con deliberazione di Giunta n.103 del 10/08/2021 ha approvato il programma delle iniziative turistiche, culturali e d'intrattenimento per l'Estate 2021: le determine dirigenziali dell'Area Affari generali e Istituzionali e servizi alle persone pubblicate sull'Albo Pretorio dicono che per l'evento denominato "Trani Festival del Mare e del Cinema", proposta dall'Associazione "Insight Pr", il Comune ha contributo con una cifra di 5.000 euro compresa Iva; per l'evento denominato "Sweetly Percorsi e Discorsi sul Moscato di Trani" proposto dall'Associazione Sommelier Internazionale , il contributo è stato di € 7.000,00 compresa Iva; per l'evento denominato "Notte delle Lanterne 2021" proposto dall'Associazione Culturale Forme un contributo di € 2.000 compreso Iva; per la manifestazione "Musicando insieme" dell'Associazione musicale culturale "Domenico Sarro" un sostegno alle spese pari ad € 1.098,00.