Giacomo Marinaro
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Attualità

Opere pubbliche, Trani resta ferma a guardare, Marinaro: "A perderci è solamente la Città"

"Di concerto con il Presidente Lodispoto, mi impegnerò personalmente affinché Trani torni ad essere una priorità nelle scelte della Provincia"

Trani - mercoledì 22 luglio 2026 15.19 Comunicato Stampa
La furia del PD si abbatte su Trani. Ho appreso dalla stampa che ieri il Consiglio Provinciale ha approvato le variazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l'assestamento di bilancio. Ho subito chiamato il Presidente Lodispoto per complimentarmi: finalmente sono stati sbloccati i fondi per far ripartire numerosi interventi sul territorio. Poi gli ho chiesto una cosa molto semplice: cosa è stato previsto per Trani? La risposta è stata sconcertante: nulla.

Il 7 luglio, presso la Provincia BAT, si è tenuta una riunione con i sindaci, i consiglieri provinciali, i tecnici e il Presidente Lodispoto per individuare le priorità del territorio e destinare 5,7 milioni di euro di risorse disponibili alle opere più urgenti. In quella sede, ogni amministrazione ha rappresentato le proprie criticità. Trani era presente con il Sindaco, che però ha lasciato la riunione prima della conclusione per partecipare alla presentazione della nuova Giunta, senza segnalare alcuna criticità riguardante la nostra città. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Trani non ha ottenuto un solo euro.

Ieri, martedì 21 luglio, il Consiglio Provinciale ha approvato il riequilibrio di bilancio, destinando quelle risorse agli interventi individuati come prioritari durante la riunione del 7 luglio. La consigliera provinciale di Trani, subentrata, si è astenuta senza fare interventi. Ancora una volta, nella contrapposizione politica tra PD e Lodispoto, a perdere è soltanto la città di Trani.
E pensare che dai palchi ci avevano assicurato che solo i partiti avrebbero garantito rapporti istituzionali solidi con gli enti sovracomunali.

Ad oggi, purtroppo, il dato è uno solo: Trani è rimasta fuori dai finanziamenti della Provincia. Per quanto mi riguarda, non intendo restare a guardare. Di concerto con il Presidente Lodispoto, mi impegnerò personalmente affinché Trani torni ad essere una priorità nelle scelte della Provincia e possa ottenere le risorse che meritano i suoi cittadini. PRONTO!
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