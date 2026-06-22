Tassazione locale, la proposta di Marinaro: «Bene il Bonus Rifiuti automatico, ma ora la TARI a Trani va ridotta

Bonus Sociale Rifiuti: agevolazioni automatiche per le famiglie in difficoltà, ma serve ridurre la TARI per tutti Dal 2026 entra a pieno regime il Bonus Sociale Rifiuti, introdotto da ARERA per sostenere le famiglie con maggiori difficoltà economiche attraverso una riduzione della TARI. Ne hanno diritto i nuclei con ISEE fino a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. Il beneficio sarà riconosciuto automaticamente sull'utenza domestica dell'abitazione di residenza. Nel frattempo sono in arrivo gli avvisi per l'acconto TARI 2026, che saranno recapitati entro il 30 giugno. Anche per importi inferiori a 12 euro, per i quali non è previsto il pagamento, l'avviso verrà comunque inviato per garantire una corretta informazione ai contribuenti. Il Bonus rappresenta un importante passo avanti sul piano dell'equità sociale, ma occorre andare oltre. È urgente avviare la raccolta puntuale e realizzare investimenti strategici, come un impianto di trasferenza e un impianto fotovoltaico, per ridurre i costi del servizio e alleggerire progressivamente la TARI per tutti i cittadini.