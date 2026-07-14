Giacomo Marinaro
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Sport, Marinaro: «Serve intervenire con urgenza. Questione impianti? Vi spiego»

"Noi continueremo ad essere vigili e presenti, propositivi e consapevoli che le cose vanno fatte bene e nei tempi giusti"

Trani - martedì 14 luglio 2026 13.46 Comunicato Stampa
Lo sport rappresenta uno strumento di crescita fisica, educativa e sociale. Perché tutti possano praticarlo in modo sicuro e continuativo, è essenziale investire in un'impiantistica sportiva moderna, accessibile e ben mantenuta. Strutture di qualità contribuiscono a migliorare la salute dei cittadini, a rafforzare la coesione sociale e soprattutto a valorizzare il territorio. Il periodo migliore per intervenire è sicuramente quello estivo, affinché l'imminente stagione sportiva possa essere affrontata al meglio. Le priorità sono sicuramente sugli impianti che verranno utilizzati successivamente. Per ragione di sicurezza, ma anche di prestigio per la Città, lo stadio 'Lapi' dovrà essere protagonista di numerosi interventi legati al manto erboso e alla curva ospiti. Se per l'installazione del manto in erba sintetica la responsabilità è del concessionario, la questione curva ospiti è invece nelle mani dell'Amministrazione. C'è già il progetto, ci sono già i fondi, tra oneri di urbanizzazione ed economie di gara dei fari. Serve intervenire con urgenza, non possiamo più rimandare!

Sul Palazzetto dello Sport si dovrà intervenire su facciata, illuminazione, arredi e, anche qui, i fondi ci sono, anch'essi già stanziati. Il campo Povia attende ancora delle risposte dall'Amministrazione. Il Tensostatico è in attesa di novità su un finanziamento richiesto in Regione lo scorso gennaio, con lavori che riguarderanno la ristrutturazione di spogliatoi, fotovoltaico, pompa di calore e autoclave. Oggi stesso sarò in regione per chiedere informazioni a riguardo. Il campetto Peter Pan è la risposta per lo sport all'aperto: i lavori dovevano riprendere i primi di luglio, a che punto sono? Finalmente abbiamo un assessore allo sport che potrà dare risposta a questi quesiti importanti. Noi continueremo ad essere vigili e presenti, propositivi e consapevoli che le cose vanno fatte bene e nei tempi giusti. PRONTO!
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