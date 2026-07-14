Sport, Marinaro: «Serve intervenire con urgenza. Questione impianti? Vi spiego»

Lo sport rappresenta uno strumento di crescita fisica, educativa e sociale. Perché tutti possano praticarlo in modo sicuro e continuativo, è essenzialein un'impiantistica sportiva moderna, accessibile e ben mantenuta.contribuiscono a migliorare la salute dei cittadini, a rafforzare la coesione sociale e soprattutto a valorizzare il territorio. Il periodo migliore per intervenire è sicuramente quello, affinché l'imminente stagione sportiva possa essere affrontata al meglio. Le priorità sono sicuramente sugli impianti che verranno utilizzati successivamente. Per ragione di sicurezza, ma anche di prestigio per la Città, lo' dovrà essere protagonista di numerosi interventi legati al manto erboso e alla curva ospiti. Se per l'installazione del manto in erba sintetica la responsabilità è del concessionario, la questione curva ospiti è invece nelle mani dell'Amministrazione. C'è già il progetto, ci sono già i fondi, tra oneri di urbanizzazione ed economie di gara dei fari.Sulsi dovrà intervenire su facciata, illuminazione, arredi e, anche qui, i fondi ci sono, anch'essi già stanziati. Il campoattende ancora delle risposte dall'Amministrazione. Ilè in attesa di novità su un finanziamento richiesto in Regione lo scorso gennaio, con lavori che riguarderanno la ristrutturazione di spogliatoi, fotovoltaico, pompa di calore e autoclave. Oggi stesso sarò in regione per chiedere informazioni a riguardo. Il campettoè la risposta per lo sport all'aperto: i lavori dovevano riprendere i primi di luglio, a che punto sono? Finalmente abbiamo unche potrà dare risposta a questi quesiti importanti. Noi continueremo ad esseree presenti, propositivi e consapevoli che le cose vanno fatte bene e nei tempi giusti.