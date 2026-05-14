Giacomo Marinaro
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"Aperitivo con Giacomo": Marinaro incontra i giovani per parlare di futuro, idee e nuove opportunità

Appuntamento venerdì 15 maggio alle ore 19:30, presso Macrè - Bar Mediterraneo

Trani - giovedì 14 maggio 2026 11.47 Comunicato Stampa
Un momento pensato interamente per i giovani, per ascoltare sogni, aspettative e visioni sul futuro della città. È questo lo spirito di "Aperitivo con Giacomo", l'iniziativa promossa dal candidato sindaco Giacomo Marinaro in programma venerdì 15 maggio alle ore 19:30 presso il Macrè Bar Mediterraneo, in Via Frà Diego Alvarez 13, a Trani.

Non un semplice appuntamento elettorale, ma una serata informale, partecipata e coinvolgente, costruita per mettere al centro i ragazzi tranesi e il loro ruolo nella città di domani. Tra musica, atmosfera conviviale, sorprese e momenti di confronto autentico, l'aperitivo sarà l'occasione per discutere di futuro in modo diverso, vicino al linguaggio e alla sensibilità delle nuove generazioni.

L'incontro nasce dalla convinzione, più volte ribadita da Marinaro nel corso della sua campagna elettorale, che siano proprio i giovani il cuore del rilancio di Trani. Idee, energie, creatività e partecipazione rappresentano infatti uno dei pilastri fondamentali del progetto politico costruito attorno alla candidatura di Giacomo Marinaro.

La scelta di un aperitivo serale, in un luogo simbolo della socialità giovanile, punta proprio a creare un clima spontaneo, leggero e in un certo senso anche romantico, capace di trasformare il confronto politico in un'esperienza vera di comunità, condivisione e vicinanza. Nel corso della serata non mancheranno momenti speciali e alcune sorprese pensate per rendere l'evento ancora più coinvolgente e partecipato.

"Parlare con i giovani significa parlare del futuro di Trani", è il messaggio che accompagna l'iniziativa. Un futuro che, secondo Marinaro, deve necessariamente ripartire da opportunità concrete, spazi di aggregazione, cultura, lavoro e protagonismo dei giovani.

L'appuntamento è dunque fissato per venerdì 15 maggio alle ore 19:30 al Macrè Bar Mediterraneo di Trani, per una serata all'insegna del dialogo, della partecipazione e della voglia di costruire insieme una nuova idea di città.
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