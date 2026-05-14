dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie. Foto Tonino Lacalamita
Speciale

Amministrative Trani | Dalla rivoluzione nutrizionale all'impegno politico: la dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie traccia la rotta

Il futuro di Trani passa attraverso il pragmatismo della cura

Trani - giovedì 14 maggio 2026 6.43
Un Auditorium di San Luigi completo in ogni di posto ha fatto da cornice, lo scorso 10 maggio, alla presentazione del libro "Il Dono della Vita". L'evento non è stato solo un momento letterario, ma una vera e propria testimonianza di come la sofferenza possa trasformarsi in una missione collettiva per la salute. La Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie, biologa specializzata in Genetica Medica ed Embriologia, ha condiviso con la platea il suo percorso di rinascita dopo un doppio tumore al seno. Un'esperienza che l'ha portata a rivoluzionare il concetto di cura, mettendo la sua professionalità internazionale al servizio della comunità. Oggi, quella stessa passione si traduce in un impegno politico concreto: la candidatura al Consiglio Comunale di Trani nelle liste di Fratelli d'Italia, a sostegno del candidato Sindaco Dott. Angelo Guarriello.
  • L'Intervista: La Scienza al servizio del benessere
Dottoressa, nel libro racconta di quando, dopo la guarigione, l'oncologo le disse di tornare alla vita di prima. Lei però sentiva che proprio in quel "prima" si nascondeva qualcosa da cambiare. Quando ha capito che la sua missione sarebbe stata la nutrizione cellulare? «Ho iniziato a studiare subito, appena avuto il tumore. Volevo capire perché mi sono ammalata, perché tutta la gente si ammala. Quindi, essendo ricercatrice, ho iniziato a studiare la cellula. Il tumore parte da una cellula che muta: oggi sappiamo che più mutazioni portano alla formazione di un tumore vero e proprio. Capire quel meccanismo molecolare è diventata la mia missione per aiutare gli altri.»

Oggi siamo bombardati da diete web e consigli spesso contraddittori. Perché afferma che contare le calorie non basta più e cosa significa nutrire davvero le nostre cellule? «Contare le calorie non serve a nulla perché dobbiamo dare alle cellule quello che serve realmente: non conta la quantità, ma la qualità del cibo. Noi ci ammaliamo perché siamo paradossalmente malnutriti; non diamo più all'organismo i micronutrienti necessari e seguiamo diete infiammatorie. L'infiammazione è proprio il terreno fertile per lo sviluppo di tutte le patologie, compreso il tumore.»

Nel libro parla dell'intestino come del nostro "primo cervello". In che modo influenza il sistema immunitario?
«Lo chiamo primo cervello perché è da lì che entra tutto, compresa la tensione emotiva. L'80% delle difese immunitarie è a ridosso dell'intestino. Se trattiamo bene il microbiota, possiamo combattere qualsiasi cosa: virus e batteri. È un ecosistema che va preservato con cura assoluta.»

Il professor Lagarde descrive il suo libro come una "mano tesa". Qual è il primo passo per chi sta combattendo oggi?
«È necessario cambiare stile di vita e disintossicare l'organismo subito. Chi è già malato e affronta chemio o radioterapia deve depurarsi per permettere ai farmaci di agire meglio. Scrivere questo libro è stato un percorso di guarigione iniziato nel letto d'ospedale; è una storia di fede, fondamentale per chiunque voglia guarire.»

Dalla cura del paziente alla cura della città
Il passaggio dall'attività clinica all'impegno civile per la Dott.ssa Pasquadibisceglie è una conseguenza naturale della sua filosofia: "aver cura". La sua candidatura nelle liste di Fratelli d'Italia nasce dalla volontà di portare competenza ed esperienza internazionale all'interno dell'amministrazione locale. «Era necessario che scendessi in politica per aiutare il maggior numero di persone», spiega la dottoressa. «La sanità ha bisogno di esperti. Non è possibile che negli ospedali si mangi male o che non esista la cultura della disintossicazione. Voglio che le tecniche insegnatemi dal dottor Lagarde entrino nelle strutture pubbliche. A Trani dobbiamo far funzionare il nostro PTA, che oggi è attivo solo al 30%.»
La scelta di sostenere il Dott. Angelo Guarriello come Sindaco è il frutto di una visione comune: «Angelo è un collega e un caro amico, abbiamo lavorato insieme nella fecondazione assistita. Si è messo in gioco in una città difficile e avrà tutto il mio sostegno e quello della mia squadra. Chi crede nella salute come valore primario, può trovare in noi un riferimento concreto.»
L'articolo si chiude con il motto che guida ogni azione di Annamaria Pasquadibisceglie, preso in prestito da Madre Teresa: "La vita è preziosa, abbine cura". Un invito che oggi, per la dottoressa, significa anche prendersi cura del futuro di Trani.

Messaggio politico elettorale
Amministrative Trani 24/25 Maggio 2026
Candidata al Consiglio Comunale: Annamaria Pasquadibisceglie (Lista Fratelli d'Italia)
Candidato Sindaco: Dott. Angelo Guarriello
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Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
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