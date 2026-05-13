Ex Zona 167: l’approvazione del Regolamento per la proprietà piena. Un traguardo di certezza per il patrimonio immobiliare delle famiglie

La risoluzione di un'esigenza storica

Un impegno tecnico al servizio della cittadinanza

Prospettive future e continuità amministrativa

Comunicato elettorale sponsorizzato

Si avvia alla conclusione il mandato amministrativo con il raggiungimento anche di un obiettivo di alto profilo tecnico e sociale: con l'approvazione del regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per gli immobili della ex zona 167.Un risultato che, seppur maturato lontano dai clamori del dibattito politico più acceso, incide profondamente sulla sicurezza economica e sulla stabilità di numerose famiglie del territorio. A promuovere con determinazione questo percorso è stata l'Avv. Donata di Meo, Consigliera Capogruppo di Popolari con Galiano e componente della Commissione Affari Istituzionali, la quale ha seguito con rigore l'intera istruttoria fino alla delibera consiliare.Per anni, molti proprietari di abitazioni ex cooperative hanno vissuto in una condizione di parzialità giuridica, detenendo il solo diritto di superficie mentre la proprietà del suolo rimaneva in capo al Comune. Con il passare dei decenni e lo scioglimento della quasi totalità delle cooperative originarie, l'assenza di un quadro regolamentare chiaro aveva generato incertezze nei passaggi di proprietà e nelle successioni.«Abbiamo lavorato per dare una risposta definitiva a un'esigenza reale dichiara l'Avv. Donata di Meo. «Molte famiglie hanno acquistato la loro prima casa con grandi sacrifici. Consentire oggi la trasformazione in piena proprietà significa garantire loro la massima tutela giuridica e valorizzare il patrimonio immobiliare costruito con il lavoro di una vita.»L'iter curato dall'Avvocato Di Meo all'interno della Commissione Affari Istituzionali è stato improntato alla ricerca di una procedura che fosse, al tempo stesso, amministrativamente ineccepibile e accessibile per il cittadino. La delibera di Consiglio Comunale rappresenta l'atto finale di un impegno che ha mirato a semplificare i rapporti tra amministrazione e privati, eliminando vincoli ormai obsoleti.Sebbene questo traguardo sia stato talvolta messo in secondo piano da tematiche di maggiore impatto mediatico, la sua rilevanza per il tessuto sociale della zona 167 è assoluta. In occasione della scadenza del mandato e della sua ricandidatura al Consiglio Comunale, l'Avv. Di Meo ribadisce la volontà di proseguire su questa linea di concretezza. «Il mio obiettivo è sempre stato quello di portare all'attenzione dell'Amministrazione le necessità concrete, a volte meno visibili ma essenziali, della nostra comunità» conclude la Consigliera.«L'approvazione di questo regolamento è la prova che una buona amministrazione può e deve oArire soluzioni certe ai problemi complessi. È con questo spirito di servizio e con la competenza maturata che intendo continuare a lavorare per la nostra città.» Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, si chiude una stagione di incertezza per la zona 167, offrendo ai cittadini uno strumento chiaro per consolidare il proprio diritto alla casa.