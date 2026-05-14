Speciale
Fratelli d’Italia presenta la lista: appuntamento all'Auditorium San Luigi
Venerdì 15 maggio a Trani il comizio del partito in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026
Trani - giovedì 14 maggio 2026 7.03 Comunicato Stampa
In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, Fratelli d'Italia-Trani si prepara a presentare ufficialmente la propria lista e la squadra che sosterrà il progetto politico per la città. L'appuntamento rappresenterà un momento di incontro con cittadini, simpatizzanti e militanti, nel segno della partecipazione e del confronto sui temi centrali per il futuro di Trani.
🎤 PRESENTAZIONE LISTA FRATELLI D'ITALIA
📍 Trani, Venerdì 15 maggio 2026 – Ore 19:45
📌 Auditorium San Luigi - Piazza Mazzini
🎤 PRESENTAZIONE LISTA FRATELLI D'ITALIA
📍 Trani, Venerdì 15 maggio 2026 – Ore 19:45
📌 Auditorium San Luigi - Piazza Mazzini
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