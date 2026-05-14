Fratelli d’Italia presenta la lista: appuntamento all'Auditorium San Luigi

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, Fratelli d'Italia-Trani si prepara a presentare ufficialmente la propria lista e la squadra che sosterrà il progetto politico per la città. L'appuntamento rappresenterà un momento di incontro con cittadini, simpatizzanti e militanti, nel segno della partecipazione e del confronto sui temi centrali per il futuro di Trani.🎤 PRESENTAZIONE LISTA FRATELLI D'ITALIA📍 Trani, Venerdì 15 maggio 2026 – Ore 19:45📌 Auditorium San Luigi - Piazza Mazzini