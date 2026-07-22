La Cattedrale sotto la nube a mensola. <span>Foto MeteoOne Puglia e Basilicata </span>
La Cattedrale sotto la nube a mensola. Foto MeteoOne Puglia e Basilicata
Ambiente

La Cattedrale sotto la nube a mensola: Trani saluta l'ondata di caldo

Lo spettacolare fenomeno atmosferico che ieri sera ha attraversato la costa adriatica ha anticipato l'arrivo dell'aria più fresca: temperature in calo fino a 10-12 gradi dopo giorni di afa e valori percepiti fino a 38 gradi

Trani - mercoledì 22 luglio 2026 19.25
Dopo giorni segnati da un caldo intenso e afoso, con Trani che ha registrato temperature medie giornaliere superiori ai 30 gradi, punte percepite fino a 38 gradi e un elevato tasso di umidità che ha reso l'aria particolarmente opprimente, è arrivata finalmente una tregua.
A immortalare in modo spettacolare il cambiamento del tempo è questo splendido scatto della Cattedrale di Trani, incorniciata dalla suggestiva nube "a mensola" (shelf cloud) che nella serata di ieri ha sfilato lungo la costa adriatica, anticipando l'arrivo delle correnti più fresche. Un fenomeno atmosferico di grande impatto visivo, capace di regalare uno scenario affascinante e allo stesso tempo di annunciare la fine dell'ondata di calore che ha interessato il territorio.

Nel giro di appena 24 ore, infatti, le temperature hanno subito un brusco calo, con valori inferiori anche di 10-12 gradi rispetto ai giorni precedenti. A determinare questo cambiamento è stato l'ingresso di correnti settentrionali relativamente più fresche che, dalla serata di ieri, hanno posto fine all'intensa ondata di caldo che ha interessato Puglia e Basilicata. Da oggi si è tornati finalmente a respirare. Su gran parte del territorio pugliese le temperature massime sono risultate inferiori di 8-10 gradi, con punte di 12 gradi in meno in alcune aree rispetto a sole 24 ore fa. Un cambiamento che restituisce condizioni climatiche decisamente più sopportabili dopo giorni caratterizzati da afa persistente, forte umidità e un elevato disagio bioclimatico, particolarmente avvertito anche a Trani.
La nube a mensola sul Mar Adriatico
La nube a mensola sul Mar Adriatico © MeteoOne Puglia e Basilicata
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