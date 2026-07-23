Sostanza tossica
Sostanza tossica

Via Borsellino, scatta l'allarme per una presunta sostanza tossica: «Intervenite subito»

I residenti del tratto compreso tra i civici 145 e 161 chiedono un intervento urgente dopo la segnalazione ad ASL BT e Polizia Locale

giovedì 23 luglio 2026 9.55
Una segnalazione è giunta in redazione da parte di alcuni residenti di via Borsellino, nel tratto compreso tra i civici 145 e 161, che denunciano una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa per la salute pubblica e per gli animali.
Secondo quanto riferito, nonostante una segnalazione già inoltrata al Servizio Veterinario della ASL BT e al Comando di Polizia Locale di Trani, ad oggi non sarebbe stato effettuato alcun intervento.
I residenti riferiscono che ignoti avrebbero cosparso le aree comuni esterne con una polvere bianca, ritenuta presumibilmente una sostanza tossica, forse un rodenticida. A loro avviso, la presenza di tale materiale rappresenterebbe un rischio per i numerosi cani che frequentano la zona, per alcuni gattini nati recentemente e anche per i bambini che ogni giorno giocano all'aperto. La preoccupazione riguarda inoltre la possibilità che la polvere venga involontariamente trasportata nelle abitazioni attraverso le scarpe, situazione che, spiegano, sarebbe aggravata dal forte vento degli ultimi giorni che ne starebbe favorendo la dispersione.
Nella comunicazione inviata agli enti competenti, i cittadini chiedono un sopralluogo urgente per verificare la natura della sostanza, procedere alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area, oltre ad avviare gli accertamenti necessari per individuare gli eventuali responsabili.
Attraverso la pubblicazione della loro segnalazione, i residenti auspicano che le autorità competenti possano intervenire quanto prima per eliminare ogni potenziale situazione di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza nell'area interessata.
Veleno in via BorsellinoVeleno in via BorsellinoVeleno in via Borsellino
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