Marco Galiano
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Politica

Marco Galiano è il nuovo sindaco della città di Trani

Il dirigente scolastico supera Angelo Guarriello al ballottaggio e raccoglie il testimone di Amedeo Bottaro dopo dieci anni di amministrazione

Trani - lunedì 8 giugno 2026 16.30
Trani ha il suo nuovo sindaco. Al termine del turno di ballottaggio Galiano è stato eletto primo cittadino della città con 12.603 voti, pari al 51,15%, superando il candidato Angelo Guarriello e conquistando la guida di Palazzo di Città. Succede ad Amedeo Bottaro, che conclude il proprio percorso amministrativo dopo due mandati consecutivi.

Classe 1971, sposato, dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado "Baldassarre" a partire dall'anno scolastico 2019/2020, Galiano ha costruito la propria candidatura puntando su un profilo fortemente legato al mondo dell'istruzione pubblica e dei servizi. Prima di assumere l'incarico di dirigente, ha insegnato negli istituti De Amicis, Cezza e Petronelli, maturando una lunga esperienza a contatto con studenti, famiglie e realtà del territorio.

Il suo percorso professionale si è intrecciato anche con l'attività sindacale, ricoprendo il ruolo di dirigente provinciale della Cgil per il comparto scuola, e con l'esperienza amministrativa maturata come consigliere comunale a Cassano delle Murge. Un curriculum che la coalizione che lo ha sostenuto ha sintetizzato nell'immagine del "sindaco professore", interprete di una politica vicina alla scuola, ai servizi pubblici e alle esigenze della comunità.

A sostegno della sua candidatura si è schierata una vasta coalizione di centrosinistra composta dal Partito Democratico con la lista "Galiano Sindaco", Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e dalle liste civiche "Popolari con Galiano Sindaco" e "Per Trani con Galiano Sindaco". Nel corso della campagna elettorale, tuttavia, il Movimento 5 Stelle ha scelto di proseguire autonomamente il proprio percorso politico, facendo tramontare l'ipotesi di un campo largo unitario.

Accanto all'impegno professionale e politico, Galiano porta con sé una lunga esperienza nel mondo dello scautismo cattolico e della cittadinanza attiva. Negli anni ha collaborato con il Centro Servizio al Volontariato San Nicola, partecipando a iniziative e progetti dedicati all'inclusione sociale e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione. Collabora stabilmente con iniziative di rilievo come i Dialoghi di Trani.

Con la vittoria al ballottaggio si apre ora una nuova fase amministrativa per Trani. Al nuovo sindaco il compito di guidare la città nei prossimi anni, raccogliendo le sfide legate allo sviluppo urbano, ai servizi pubblici, alle politiche sociali e alla valorizzazione del territorio.
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