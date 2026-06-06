Yatch di lusso
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Attualità

Maxi yacht di lusso fa il suo ingresso nel porto di Trani

L'imbarcazione, lunga decine di metri e dal design moderno ed elegante, è arrivata intorno alle 12.30 attirando l'attenzione di cittadini e turisti

Trani - sabato 6 giugno 2026 13.38
Un ingresso che non è passato inosservato quello avvenuto oggi, intorno alle 12.30, nel porto di Trani, dove un imponente yacht di lusso ha fatto il suo arrivo tra gli sguardi curiosi di residenti e visitatori.
L'elegante imbarcazione, caratterizzata da linee moderne, ampie vetrate e una livrea bianca con dettagli scuri, ha attraversato lentamente lo specchio d'acqua del porto cittadino, regalando uno spettacolo che ha immediatamente catturato l'attenzione dei presenti. In molti si sono fermati lungo le banchine per osservare da vicino il gigante del mare, immortalando l'arrivo con fotografie e video.
Non sono mancate le domande sulla provenienza dell'imbarcazione e sul suo proprietario, dettagli che al momento non sono stati resi noti.
L'arrivo di yacht di prestigio nel porto di Trani rappresenta ormai una consuetudine durante la stagione estiva e conferma l'attrattività della città per il turismo nautico internazionale.
  • Porto di Trani
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