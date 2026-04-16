Prorogato al 5 maggio il termine per la co-progettazione del Centro Anziani “Villa Guastamacchia”

Il Comune ha disposto una proroga di ulteriori 15 giorni per la presentazione delle domande relative alla procedura di individuazione di un Ente del Terzo Settore (o di un raggruppamento di ETS) con cui avviare un percorso di co-progettazione finalizzato alla gestione del Centro Anziani "Villa Guastamacchia".La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale n. 524 del 14 aprile 2026, con la quale viene ufficialmente spostato in avanti il termine di scadenza per la ricezione delle candidature.Il nuovo termine perentorio è fissato alle ore 12 del 5 maggio 2026.L'iniziativa rientra in un più ampio percorso di collaborazione tra amministrazione pubblica e Terzo Settore, volto alla definizione condivisa degli interventi e alla successiva stipula di una convenzione o accordo di partenariato per la gestione della struttura destinata agli anziani.Restano invece invariati tutti gli altri contenuti dell'avviso pubblico: dalle modalità di presentazione delle domande ai criteri di selezione, fino alle condizioni generali di partecipazione già precedentemente indicate.L'obiettivo della procedura è quello di favorire una gestione partecipata e qualificata del Centro "Villa Guastamacchia", valorizzando il ruolo degli enti del Terzo Settore nella progettazione e nell'erogazione di servizi dedicati alla popolazione anziana.