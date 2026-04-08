Servizio Civile Universale, proroga al 16 aprile: 10 posti disponibili al Comune di Trani

Si comunica che, con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale n. 386, è stato prorogato al 16 aprile 2026 (ore 14) il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall'art. 5 del Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero, pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 24 febbraio 2026.Il Comune di Trani, in qualità di ente di accoglienza, risulta assegnatario di tre diversi progetti articolati in tre aree di intervento per un totale di 10 posti così ripartiti:Percorsi culturali, settore di intervento Patrimonio storico, artistico e culturale (Valorizzazione storie e culture locali): 3 volontari assegnati;Voce ai libri, settore di intervento Patrimonio storico, artistico e culturale (Cura e conservazione delle biblioteche): 3 volontari assegnati;Ponte tra generazioni, settore di intervento Assistenza (Adulti e terza età in condizioni di disagio): 4 volontari assegnatiSi ricorda che sarà possibile presentare domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti il Bando è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: simone.paolillo@comune.trani.bt.it