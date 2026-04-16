prof.Giuseppe De Simone
prof.Giuseppe De Simone
Politica

Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni"

Analisi politica dell'ex Assessore di Trani sulla crisi della Presidenza Lodispoto e lo stallo amministrativo post-elettorale

Trani - giovedì 16 aprile 2026 7.45 Sponsorizzato
Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del Prof. Giuseppe De Simone, già Consigliere Comunale ed Assessore della Città di Trani, che interviene nel dibattito politico riguardante la crisi istituzionale che sta investendo la Provincia di Barletta-Andria-Trani. Al centro della riflessione, il paradosso, a suo avviso, di una presidenza ormai priva di una maggioranza politica coesa e le ripercussioni dirette sulla cittadinanza causate dalle lotte intestine al centrosinistra.
IL COMUNICATO STAMPA
"Le vicende recenti della Provincia di Barletta Andria Trani e le note vicende giudiziarie del Presidente BAT Avv. Bernardo Lodispoto stanno evidenziando il progressivo, inesorabile e catastrofico declino di buona parte del centro sinistra.
Anche se incondizionata e ferma deve essere comunque la condanna degli atti violenti e deve esprimersi sempre solidarietà agli amministratori che ne sono vittime, non si può fare a meno di considerare che, sul piano esclusivamente politico, «il caos regna sovrano» da un bel po' di tempo nella amministrazione provinciale e bene sarebbe stato azzerare tutte le posizioni e ripartire, se possibile, con rinnovato slancio e freschezza di risorse umane e di programmi e propositi.
Invece, la storia ci consegna un quadro desolante di miserevoli e dannosi dissidi tra contrapposte fazioni del centro sinistra (PD e lista Presidente BAT-Marinaro), mentre il centro destra, vittorioso alle elezioni del 12 aprile di quest'anno, si ritrova un ingombrante macigno sulla propria strada: ossia un presidente che geneticamente non è in sintonia con la nuova maggioranza che aspira (scusate se è poco!) ad amministrare la Provincia.
Anche il centro sinistra vuole che Lodispoto lasci la carica che a questo punto potremmo definire autoreferenziale, perché disancorata da una maggioranza politica di sostegno. Solo il gruppo di Marinaro incondizionatamente appoggia il Presidente Avv. Bernardo Lodispoto.
Il rischio, anzi la certezza, è che l'attuale situazione di stallo si trascini per un lungo periodo di tempo, bloccando l'operatività dell'amministrazione. Ora, non ci resta che fare appello al buon senso di chi può sbloccare questa assurda situazione che certamente non fa bene ai cittadini ed alla dignità della istituzione."
Prof. Giuseppe De Simone Già Consigliere Comunale ed Assessore della Città di Trani
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema Biblioteca gremita per il confronto organizzato da Visit Trani tra De Feudis, Galiano, Marinaro e Mercorio. Guarriello, assente, ha fatto pernenire una sua nota stampa
Centrosinistra nel caos, la nota di Irene Cornacchia di "Per Trani" : «Troppe tensioni, ora riflessione interna» Centrosinistra nel caos, la nota di Irene Cornacchia di "Per Trani" : «Troppe tensioni, ora riflessione interna» Dopo l’affondo di Ferrante e lo strappo di Italia Viva, l'Assessore Cornacchia entra a gamba tesa sul progetto Galiano: «Basta veti e litigi, serve una decisa inversione di rotta».
Ferrante al vetriolo: «Veti 5 Stelle assurdi, così perdiamo Trani. Il PD non tutela più la sua storia» Ferrante al vetriolo: «Veti 5 Stelle assurdi, così perdiamo Trani. Il PD non tutela più la sua storia» Il Vice Sindaco attacca gli alleati per le tensioni sulle liste e denuncia il flop alle provinciali: «Trani senza rappresentanza, è mancato il gioco di squadra»
Trani, caos nel fronte civico: Moscatelli si ritira e rompe con Articolo 97. Domani doppia conferenza stampa Trani, caos nel fronte civico: Moscatelli si ritira e rompe con Articolo 97. Domani doppia conferenza stampa Alle 09:30 parla l'avv.Moscatelli, alle 10:30 parlano gli esponenti di Articolo 97
Elezioni Amministrative Trani 2026: Donata Di Meo si ricandida al consiglio comunale "Popolari con Galiano" Speciale Elezioni Amministrative Trani 2026: Donata Di Meo si ricandida al consiglio comunale "Popolari con Galiano" Esperienza, continuità e ascolto: «Portiamo a termine i progetti che trasformeranno la nostra città»
Movimenti tellurici nel centrosinistra tranese: Tommaso Laurora (Italia Viva) scuote il Campo largo e guarda altrove: «Senza rispetto, pronti a decisioni drastiche». Movimenti tellurici nel centrosinistra tranese: Tommaso Laurora (Italia Viva) scuote il Campo largo e guarda altrove: «Senza rispetto, pronti a decisioni drastiche». Veti e tensioni aprono la riflessione sul sostegno a Galiano. L'ipotesi di un'alleanza con Giacomo Marinaro potrebbe materializzarsi
Trani, la sfida di Marinaro tra rigenerazione e metodo: «Una città funzionale che supera l'emergenza» Trani, la sfida di Marinaro tra rigenerazione e metodo: «Una città funzionale che supera l'emergenza» Il candidato Sindaco presenta il suo piano per viabilità, lavori pubblici e urbanistica. Tavolo tecnico permanente con i professionisti per sbloccare la macchina comunale
L’Umanità al Potere: Marco Galiano apre il Comitato in via Mario Pagano. «Trani sia una Comunità che non lascia indietro nessuno» L’Umanità al Potere: Marco Galiano apre il Comitato in via Mario Pagano. «Trani sia una Comunità che non lascia indietro nessuno» L’inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco del centrosinistra: bagno di folla in Via Mario Pagano
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
17 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema
16 aprile 2026 Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema
Il contratto nelle opere private è un obbligo deontologico della professione: la proposta dell’Ordine degli Architetti Bat
16 aprile 2026 Il contratto nelle opere private è un obbligo deontologico della professione: la proposta dell’Ordine degli Architetti Bat
Prorogato al 5 maggio il termine per la co-progettazione del Centro Anziani “Villa Guastamacchia”
16 aprile 2026 Prorogato al 5 maggio il termine per la co-progettazione del Centro Anziani “Villa Guastamacchia”
Vigneto biologico in Puglia, oltre 18mila ettari: cresce il vino sostenibile ma pesa l’incertezza sul rame
16 aprile 2026 Vigneto biologico in Puglia, oltre 18mila ettari: cresce il vino sostenibile ma pesa l’incertezza sul rame
HBSC e Sicurezza Alimentare: a Trani un incontro per conoscere e prevenire
16 aprile 2026 HBSC e Sicurezza Alimentare: a Trani un incontro per conoscere e prevenire
STP Bari, Gargiuolo (FDI): «Stop immediato alle nomine. Bottaro, Decaro, Leccese e Lodispoto non ipotechino il futuro dei cittadini per interessi di fine mandato»
15 aprile 2026 STP Bari, Gargiuolo (FDI): «Stop immediato alle nomine. Bottaro, Decaro, Leccese e Lodispoto non ipotechino il futuro dei cittadini per interessi di fine mandato»
"Idee sull'accogliena turistica per Trani ": candidati sindaco a confronto in Biblioteca
15 aprile 2026 "Idee sull'accogliena turistica per Trani": candidati sindaco a confronto in Biblioteca
Giustina Rocca nel cartellone del “Festival della Legalità” di Andria
15 aprile 2026 Giustina Rocca nel cartellone del “Festival della Legalità” di Andria
Trani capitale della formazione ambientale: Polizia Locale e Procura a Confronto sulle Nuove Leggi
15 aprile 2026 Trani capitale della formazione ambientale: Polizia Locale e Procura a Confronto sulle Nuove Leggi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.