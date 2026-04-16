Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni"

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del, già Consigliere Comunale ed Assessore della Città di Trani, che interviene nel dibattito politico riguardante la crisi istituzionale che sta investendo la Provincia di Barletta-Andria-Trani. Al centro della riflessione, il paradosso, a suo avviso, di una presidenza ormai priva di una maggioranza politica coesa e le ripercussioni dirette sulla cittadinanza causate dalle lotte intestine al centrosinistra."Le vicende recenti della Provincia di Barletta Andria Trani e le note vicende giudiziarie del Presidente BAT Avv. Bernardo Lodispoto stanno evidenziando il progressivo, inesorabile e catastrofico declino di buona parte del centro sinistra.Anche se incondizionata e ferma deve essere comunque la condanna degli atti violenti e deve esprimersi sempre solidarietà agli amministratori che ne sono vittime, non si può fare a meno di considerare che, sul piano esclusivamente politico,da un bel po' di tempo nella amministrazione provinciale e bene sarebbe stato azzerare tutte le posizioni e ripartire, se possibile, con rinnovato slancio e freschezza di risorse umane e di programmi e propositi.Invece, la storia ci consegna un quadro desolante di miserevoli e dannosi dissidi tra contrapposte fazioni del centro sinistra (), mentre il centro destra, vittorioso alle elezioni del 12 aprile di quest'anno, si ritrova un ingombrante macigno sulla propria strada: ossia un presidente che geneticamente non è in sintonia con la nuova maggioranza che aspira (scusate se è poco!) ad amministrare la Provincia.Anche il centro sinistra vuole che Lodispoto lasci la carica che a questo punto potremmo definire, perché disancorata da una maggioranza politica di sostegno. Solo il gruppo di Marinaro incondizionatamente appoggia il Presidente Avv. Bernardo Lodispoto.Il rischio, anzi la certezza, è che l'attuale situazione di stallo si trascini per un lungo periodo di tempo, bloccando l'operatività dell'amministrazione. Ora, non ci resta che fare appello al buon senso di chi può sbloccare questa assurda situazione che certamente non fa bene ai cittadini ed alla dignità della istituzione."Già Consigliere Comunale ed Assessore della Città di Trani