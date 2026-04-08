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Vita di città

Do you speak English? Al via a Trani il laboratorio gratuito per adulti

Al Family Lab un percorso tra lingua e cultura inglese per migliorare la conversazione in modo dinamico

Trani - mercoledì 8 aprile 2026
A Trani prende il via un nuovo percorso dedicato alla lingua inglese, pensato per adulti curiosi e desiderosi di mettersi in gioco. Presso il Family Lab, infatti, si apre un viaggio tra parole, conversazioni e cultura britannica, con un laboratorio dinamico e coinvolgente.
L'iniziativa, intitolata "Do you speak English?", si propone di offrire un approccio pratico e stimolante all'apprendimento della lingua, puntando soprattutto sulla conversazione e sull'interazione. Non solo grammatica, dunque, ma anche scoperta di nuove prospettive culturali, per vivere l'inglese in modo più autentico e divertente.
Gli incontri si terranno mercoledì 8 e mercoledì 22 aprile, offrendo ai partecipanti l'opportunità di migliorare le proprie competenze linguistiche in un contesto informale e accogliente.
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione preventiva e la verifica della disponibilità dei posti.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Family Lab Trani, in via Caposele 60, al numero 0883 011094 oppure via email all'indirizzo familylabtrani@libero.it.
Un'occasione preziosa per avvicinarsi alla lingua inglese e, allo stesso tempo, condividere un'esperienza formativa e sociale all'insegna della curiosità e della crescita personale
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