Do you speak English? Al via a Trani il laboratorio gratuito per adulti

A Trani prende il via un nuovo percorso dedicato alla lingua inglese, pensato per adulti curiosi e desiderosi di mettersi in gioco. Presso il Family Lab, infatti, si apre un viaggio tra parole, conversazioni e cultura britannica, con un laboratorio dinamico e coinvolgente.L'iniziativa, intitolata "Do you speak English?", si propone di offrire un approccio pratico e stimolante all'apprendimento della lingua, puntando soprattutto sulla conversazione e sull'interazione. Non solo grammatica, dunque, ma anche scoperta di nuove prospettive culturali, per vivere l'inglese in modo più autentico e divertente.Gli incontri si terranno mercoledì 8 e mercoledì 22 aprile, offrendo ai partecipanti l'opportunità di migliorare le proprie competenze linguistiche in un contesto informale e accogliente.La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione preventiva e la verifica della disponibilità dei posti.Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Family Lab Trani, in via Caposele 60, al numero 0883 011094 oppure via email all'indirizzo familylabtrani@libero.it.Un'occasione preziosa per avvicinarsi alla lingua inglese e, allo stesso tempo, condividere un'esperienza formativa e sociale all'insegna della curiosità e della crescita personale