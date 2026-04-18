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Kiraz, nuova fase per lo storico salone di Trani: nasce il centro tricologico con hair spa

Lo storico hair salon di Carmela Palumbo evolve dopo 26 anni di attività

Trani - sabato 18 aprile 2026 Sponsorizzato
Rinascita, libertà e vitalità sono i valori che accompagnano l'evoluzione di Kiraz, il salone di Carmela Palumbo a Trani, in via Mario Pagano 151. Proprio come un albero di ciliegio, da cui prende il nome, lo storico hair salon ha scelto di dare nuova linfa, orientando sempre più la propria attività verso il benessere e la cura della persona.

L'attività affonda le sue radici in una storia lunga 26 anni: un cammino costruito con cura, passione e costante attenzione al cliente, che nel tempo ha reso il salone un punto di riferimento sul territorio tranese.

Negli ultimi anni, Carmela Palumbo ha ampliato l'offerta con servizi sempre più specializzati e orientati al benessere della persona. «Ho scoperto che i capelli sono il ponte attraverso cui posso connettermi con le persone, offrendo loro l'opportunità di esprimersi e riscoprire la propria bellezza», racconta.

Da questa visione nasce la scelta di investire nella formazione: cinque anni fa Carmela si è specializzata con un master in tricologia e domani inaugurerà, all'interno del suo storico salone, un centro tecnico tricologico affiancato da una hair spa.

Il nuovo spazio si distingue per un approccio personalizzato: niente soluzioni standard o pacchetti predefiniti, ma trattamenti studiati caso per caso, in base alle caratteristiche specifiche di ogni cliente.

L'area tricologica è dedicata alla prevenzione e al trattamento delle anomalie del cuoio capelluto e dei capelli, attraverso protocolli mirati a migliorarne la salute. La hair spa, invece, è uno spazio di relax e rigenerazione, con trattamenti che includono pulizia profonda, maschere nutrienti e massaggi.

«Per me questa è una rinascita, un nuovo inizio - spiega Carmela -. Il mio obiettivo è sempre stato quello di aiutare gli altri e prendermi cura del loro benessere. Da bambina sognavo di fare la psicologa e oggi, nel mio lavoro, ritrovo alcuni aspetti di quel sogno: non è solo estetica, ma anche equilibrio fisico e mentale».

L'inaugurazione del nuovo reparto tricologico e della hair spa è prevista per domani, domenica 19 aprile alle ore 18, nella sede di via Mario Pagano 151 a Trani. Un nuovo capitolo per una realtà storica che continua a rinnovarsi, mettendo al centro la persona e il suo benessere.
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