Speciale
Raccolta differenziata: l'incontro a Trani con Articolo 97
L'appuntamento è previsto sabato 11 aprile
Trani - giovedì 9 aprile 2026 14.49 Comunicato Stampa
Sabato 11 aprile Articolo97 organizza un incontro sul tema della raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Trani. Sarà l'occasione per evidenziare le criticità della modalità del porta a porta e della situazione di degrado delle strade cittadine disseminate di bidoni di plastica h24 e di sacchetti anche nelle ore di maggiore frequentazione.
Verranno illustrate le proposte del nostro movimento, peraltro già oggetto di studio del movimento cittadino "Trani no alla raccolta porta a porta" il cui referente era l'avv. Alessandro Moscatelli, oggi candidato Sindaco della città di Trani.
È un incontro con i cittadini non solo per proporre ma anche per ascoltare. La battaglia civica dell'Avv. Moscatelli parte dal 2020 ed oggi si traduce in una vera e propria proposta politica con Articolo 97.
L'incontro, moderato da Raffaele Covelli, segretario del movimento, vedrà la partecipazione di Roberto Brattoli, tecnico esperto del settore, e di Alessandro Moscatelli, candidato Sindaco di Trani per Articolo 97.
Verranno illustrate le proposte del nostro movimento, peraltro già oggetto di studio del movimento cittadino "Trani no alla raccolta porta a porta" il cui referente era l'avv. Alessandro Moscatelli, oggi candidato Sindaco della città di Trani.
È un incontro con i cittadini non solo per proporre ma anche per ascoltare. La battaglia civica dell'Avv. Moscatelli parte dal 2020 ed oggi si traduce in una vera e propria proposta politica con Articolo 97.
L'incontro, moderato da Raffaele Covelli, segretario del movimento, vedrà la partecipazione di Roberto Brattoli, tecnico esperto del settore, e di Alessandro Moscatelli, candidato Sindaco di Trani per Articolo 97.
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