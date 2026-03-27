Speciale
The Living Frame: la vetrina animata di Ottica Pistillo con la nuova collezione Missoni
Appuntamento a domani, 28 marzo
Trani - venerdì 27 marzo 2026 13.47 Sponsorizzato
Sabato 28 marzo, lo store Ottica Pistillo si trasforma in una vetrina animata. In occasione del lancio della nuova collezione eyewear firmata Missoni, Ottica Pistillo presenta "The Living Frame": un'esperienza visiva unica dove la vetrina smette di essere semplice esposizione per diventare un quadro vivente.
Ottica Pistillo e Missoni vi aspettano con tutto il campionario della collezione eyewear a disposizione della clientela.
Il celebre motivo zigzag e le palette cromatiche audaci di Missoni troveranno vita grazie a una modella che, per l'intera giornata di sabato, animerà lo store di Corso Imbriani, 21. Non sarà una semplice esposizione, ma una performance dinamica pensata per celebrare la luce e il colore della nuova stagione.
Questa collaborazione nasce con un obiettivo preciso:
Dove: Ottica Pistillo – Corso Imbriani, 21, Trani
Quando: Sabato 28 marzo, tutto il giorno
Ottica Pistillo e Missoni vi aspettano con tutto il campionario della collezione eyewear a disposizione della clientela.
Il celebre motivo zigzag e le palette cromatiche audaci di Missoni troveranno vita grazie a una modella che, per l'intera giornata di sabato, animerà lo store di Corso Imbriani, 21. Non sarà una semplice esposizione, ma una performance dinamica pensata per celebrare la luce e il colore della nuova stagione.
Eccellenze in rete: il progetto di prossimitàL'evento non celebra solo l'alta moda internazionale, ma affonda le radici nel territorio tranese attraverso una prestigiosa partnership locale. La modella indosserà infatti le creazioni di Alberto Corallo, unendo il design iconico degli occhiali Missoni e l'eleganza sartoriale della nota boutique cittadina.
Questa collaborazione nasce con un obiettivo preciso:
- Valorizzare le eccellenze del territorio: Mettere a sistema il talento e la professionalità dei commercianti tranesi.
- Stimolare lo shopping di prossimità: Invitare i cittadini a riscoprire il piacere dell'acquisto in store, dove la consulenza e l'esperienza sensoriale fanno la differenza.
- Fare rete: Dimostrare come l'unione tra boutique di quartiere possa creare eventi di respiro contemporaneo e attrattivo.
L'appuntamentoOttica Pistillo invita tutta la cittadinanza e gli appassionati di moda a scoprire la nuova collezione Missoni e a lasciarsi ispirare dall'energia di The Living Frame. Un'occasione per ammirare da vicino le tendenze eyewear dell'anno in un contesto originale.
Dove: Ottica Pistillo – Corso Imbriani, 21, Trani
Quando: Sabato 28 marzo, tutto il giorno
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere