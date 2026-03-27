The Living Frame: la vetrina animata di Ottica Pistillo con la nuova collezione Missoni

Eccellenze in rete: il progetto di prossimità

Valorizzare le eccellenze del territorio: Mettere a sistema il talento e la professionalità dei commercianti tranesi.

Mettere a sistema il talento e la professionalità dei commercianti tranesi. Stimolare lo shopping di prossimità: Invitare i cittadini a riscoprire il piacere dell'acquisto in store, dove la consulenza e l'esperienza sensoriale fanno la differenza.

Invitare i cittadini a riscoprire il piacere dell'acquisto in store, dove la consulenza e l'esperienza sensoriale fanno la differenza. Fare rete: Dimostrare come l'unione tra boutique di quartiere possa creare eventi di respiro contemporaneo e attrattivo.

L'appuntamento

, lo store Ottica Pistillo si trasforma in una vetrina animata. In occasione del lancio della nuova collezione eyewear firmata, Ottica Pistillo presenta: un'esperienza visiva unica dove la vetrina smette di essere semplice esposizione per diventare un quadro vivente.Il celebre motivo zigzag e le palette cromatiche audaci di Missoni troveranno vita grazie a una modella che, per l'intera giornata di sabato, animerà lo store di Corso Imbriani, 21. Non sarà una semplice esposizione, ma una performance dinamica pensata per celebrare la luce e il colore della nuova stagione.L'evento non celebra solo l'alta moda internazionale, ma affonda le radici nel territorio tranese attraverso una prestigiosa partnership locale. La modella indosserà infatti le creazioni di, unendo il design iconico degli occhiali Missoni e l'eleganza sartoriale della nota boutique cittadina.Questa collaborazione nasce con un obiettivo preciso:Ottica Pistillo invita tutta la cittadinanza e gli appassionati di moda a scoprire la nuova collezione Missoni e a lasciarsi ispirare dall'energia di The Living Frame. Un'occasione per ammirare da vicino le tendenze eyewear dell'anno in un contesto originale.Ottica Pistillo – Corso Imbriani, 21, TraniSabato 28 marzo, tutto il giorno