Visita gratuita audiometrica gratuita alla cittadinanza

Il 13 aprile 2025 rappresenta una giornata in cui i Lions testimoniano alla cittadinanza di Trani il loro impegno verso le persone bisognose e meritevoli di attenzione, offrendo loro un service gratuito. Va preliminarmente rappresentato che i soci Lions della sede di Trani, denominata "Ordinamenta Maris" nella sola giornata di domenica 13 aprile si renderanno disponibili a garantire, in collaborazione con AMPLIFON, con punto in via Cavour/piazza della Repubblica, una visita audiometrica gratuita a tutti i cittadini che lo richiederanno in quella giornata, senza impegno.Questa liberalità, compiuta in collaborazione con la ditta AMPLIFON che lo ha consentito, è indicativa della missione dei Lions, sempre pronta a cogliere opportunità per favorire il cittadino soprattutto in tema di salute e benessere, e così agendo, rafforzare il senso di comunità. I Lions sono uomini e donne orientati al volontariato, interessati al miglioramento delle comunità in cui vivono, che viene posta al centro della loro azione. La circostanza di domenica 13 aprile 2025 che vede uniti i Lions del club di Trani con la ditta AMPLIFON, rappresenta un'alleanza che dimostra la credibilità dell'impegno umano per un verso e la sensibilità di un ente che, nell'offrire servizi di audiometria assolutamente gratuiti, diventa partner credibile, acquisendo un'immagine di qualità nel fornire assistenza e soccorso a coloro i quali possono avere immediatamente una risposta alle loro necessità, senza attese. Si coglie l'occasione per precisare che gli interventi di audiometria gratuiti avranno luogo soltanto nella data indicata, ininterrottamente dalle ore 09:30 alle ore 13:00.