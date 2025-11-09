Diabete
Diabete: Lions Club Trani, AILD e Dally Therapeutic presentano una nuova app e screening gratuiti

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete (14 novembre), l'evento a Palazzo San Giorgio

Trani - domenica 9 novembre 2025
Il 14 novembre, ore 17:00 a Palazzo San Giorgio, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Lions Club Ordinamenta Maris Trani, AILD e Dally Therapeutic, start-up di Torino, organizzano un evento speciale per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della gestione e prevenzione del diabete.

Durante l'incontro verrà presentata la nuova applicazione Dally, uno strumento innovativo pensato per supportare persone e professionisti nella gestione e prevenzione delle malattie metaboliche, a partire dal diabete. L'app potrà essere testata in anteprima sul proprio smartphone, con installazione gratuita e momenti di confronto diretto per raccogliere suggerimenti e proposte di miglioramento. L'evento sarà preceduto da uno screening gratuito, aperto a tutti con inizio alle ore 17:00, che comprende check-up glicemico e questionario sullo stile di vita. Per la validità dell'esame è richiesto un digiuno di almeno due ore. I partecipanti potranno così valutare il proprio livello di rischio e ricevere consigli personalizzati da parte dei professionisti sanitari presenti.

Durante l'evento, sarà testata praticamente con pazienti e medici la nuova applicazione sviluppata da Dally Therapeutic, che si propone di rivoluzionare la gestione e prevenzione del diabete attraverso un approccio empatico, personalizzato e innovativo. "La Giornata Mondiale del Diabete è un'opportunità importante per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della gestione della malattia", ha dichiarato il dott. Gianni Franco Presidente del Lions Club Trani. "Siamo orgogliosi di collaborare con Dally Therapeutic per presentare questa nuova applicazione e offrire ai partecipanti l'opportunità di scoprire di più sulla gestione e prevenzione del diabete". L'evento sarà un'occasione unica per incontrare esperti del settore, scoprire le novità sulla gestione del diabete e fare domande ai medici presenti.
