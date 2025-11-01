Associazioni
"Zaino Sospeso": il Lions Club dona sorrisi e materiale scolastico al Centro Socio Educativo Antoniano di Trani
Il Club "Ordinamenta Maris" consegna il materiale ai Padri Rogazionisti. Il Presidente Gianni Franco: "Così realizziamo la nostra Missione".
Trani - sabato 1 novembre 2025 11.07
Un gesto di concreta vicinanza alla comunità che traduce il motto "We serve" in fatti tangibili. Il progetto "Zaino Sospeso", promosso dal Lions Club "Ordinamenta Maris" di Trani, si è concluso con successo lo scorso 31 ottobre con la consegna di una grande quantità di materiale scolastico destinato ai ragazzi del Centro Socio Educativo Antoniano di Trani, gestito dai Padri Rogazionisti presso il Santuario della Madonna di Fatima. A consegnare quello che è stato definito "il dono che si è fatto dono" era presente il Dott. Gianni Franco, attuale presidente del sodalizio, accompagnato dal past president Ing. Elio Loiodice. Ad attenderli e a ricevere il prezioso materiale c'erano Padre Sabino Maldera e, soprattutto, i bambini e i ragazzi del Centro Educativo.
La Missione del "We Serve"
Il Dott. Gianni Franco ha voluto sottolineare come iniziative di questo genere siano l'essenza stessa dell'azione lionistica. "Attraverso le iniziative di questo genere viene soddisfatta la Mission del Lions Club – ha spiegato il Presidente – e cioè quella di permettere ai volontari di servire la propria comunità, di soddisfare i bisogni umanitari e di favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale attraverso i club". Uno scopo - ha ribadito Franco - che trova la sua sintesi nel celebre motto del sodalizio: "We serve" (in italiano "Noi siamo al servizio"), premessa di ogni azione dell'Associazione"
Un Aiuto Concreto per l'Anno Scolastico
La gioia per l'inaspettato sostegno è stata espressa anche da Padre Sabino Maldera, in rappresentanza dei Padri Rogazionisti. "Non ci aspettavamo questo dono," ha dichiarato Padre Sabino, esprimendo viva gratitudine. "Ringrazio a nome dei bambini e dei ragazzi che ora potranno affrontare l'anno scolastico in maniera più serena." Il religioso ha evidenziato la natura pratica e necessaria dell'intervento: "Il materiale che è stato donato è la maniera più concreta per essere vicini alle necessità di chi è nel bisogno." Un ringraziamento particolare, oltre al Dott. Franco e ai soci del Lions Club "Ordinamenta Maris", è andato anche alle cartolibrerie che hanno collaborato e, soprattutto, alla comunità che ha compreso la bontà dell'iniziativa, contribuendone attivamente alla riuscita.
Il progetto "Zaino Sospeso" si conferma così come un modello di sinergia tra associazioni di volontariato, esercizi commerciali e cittadini, uniti nell'obiettivo di garantire un diritto fondamentale come quello allo studio, alleggerendo il carico economico sulle famiglie in difficoltà.
