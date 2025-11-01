"Zaino Sospeso": il Lions Club dona sorrisi e materiale scolastico al Centro Socio Educativo Antoniano di Trani

Social Video 3 minuti Lions Club Trani - Progetto "Zaino Sospeso" Tonino Lacalamita

Un gesto di concreta vicinanza alla comunità che traduce il motto "We serve" in fatti tangibili. Il progettopromosso dal, si è concluso con successo lo scorso 31 ottobre con la consegna di una grande quantità di materiale scolastico destinato ai ragazzi delgestito dai Padri Rogazionisti presso il Santuario della Madonna di Fatima. A consegnare quello che è stato definito "il dono che si è fatto dono" era presente il, attuale presidente del sodalizio, accompagnato dal past president Ing.. Ad attenderli e a ricevere il prezioso materiale c'eranoe, soprattutto, i bambini e i ragazzi del Centro Educativo.Il Dott.ha voluto sottolineare come iniziative di questo genere siano l'essenza stessa dell'azione lionistica. "Attraverso le iniziative di questo genere viene soddisfatta la Mission del Lions Club – ha spiegato il Presidente – e cioè quella di permettere ai volontari di servire la propria comunità, di soddisfare i bisogni umanitari e di favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale attraverso i club". Uno scopo - ha ribadito Franco - che trova la sua sintesi nel celebre motto del sodalizio: "We serve" (in italiano "Noi siamo al servizio"), premessa di ogni azione dell'Associazione"La gioia per l'inaspettato sostegno è stata espressa anche da, in rappresentanza dei Padri Rogazionisti. "Non ci aspettavamo questo dono," ha dichiarato Padre Sabino, esprimendo viva gratitudine. "Ringrazio a nome dei bambini e dei ragazzi che ora potranno affrontare l'anno scolastico in maniera più serena." Il religioso ha evidenziato la natura pratica e necessaria dell'intervento: "Il materiale che è stato donato è la maniera più concreta per essere vicini alle necessità di chi è nel bisogno." Un ringraziamento particolare, oltre al Dott. Franco e ai soci del Lions Club "Ordinamenta Maris", è andato anche alle cartolibrerie che hanno collaborato e, soprattutto, alla comunità che ha compreso la bontà dell'iniziativa, contribuendone attivamente alla riuscita.Il progettosi conferma così come un modello di sinergia tra associazioni di volontariato, esercizi commerciali e cittadini, uniti nell'obiettivo di garantire un diritto fondamentale come quello allo studio, alleggerendo il carico economico sulle famiglie in difficoltà.