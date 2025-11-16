Religioni
Il Pane Condiviso a Trani: La Giornata Mondiale dei Poveri 2025 al Santuario di Fatima
L'iniziativa, promossa dai Padri Rogazionisti, ha unito la liturgia presieduta dal Cardinale Grech e un pranzo solidale, riaffermando l'impegno della Chiesa nel segno della Carità concreta
Trani - domenica 16 novembre 2025 7.42
Anche quest'anno, in concomitanza con la Chiesa universale, la comunità di Trani ha celebrato con profonda partecipazione la Giornata Mondiale dei Poveri 2025. L'evento, organizzato presso il Santuario della Madonna di Fatima dai Padri Rogazionisti e dal parroco Padre Sabino Maldera, ha rappresentato un momento di servizio e di incontro essenziale per la città.
La Giornata Mondiale dei Poveri fu istituita da Papa Francesco nel 2016, al termine del Giubileo della Misericordia, con la Lettera Apostolica Misericordia et Misera. Il Pontefice volle dedicare la 33ª Domenica del Tempo Ordinario a questa celebrazione non solo per una riflessione astratta, ma come un appello universale all'azione e alla Carità concreta. L'importanza della Giornata risiede nel chiamare ogni cristiano a togliere lo sguardo dall'effimero e a riconoscere, nel volto di chi è ai margini, la presenza di Cristo. È un invito a riscoprire il valore del servizio e della condivisione, facendo della povertà non un problema da delegare, ma una sfida che interpella direttamente la fede.
Il momento centrale della Giornata al Santuario della Madonna di Fatima, si è svolto con la celebrazione eucaristica, presieduta per l'occasione dal Cardinale Mario Grech. La liturgia si è focalizzata sul tema del Pane Eucaristico condiviso, simbolo della fratellanza e della responsabilità verso gli ultimi. La presenza del Cardinale ha sottolineato la risonanza globale dell'iniziativa. L'impegno spirituale si è subito tradotto in carità fraterna con il tradizionale Pranzo Solidale. L'iniziativa ha unito la forza della parrocchia e della famiglia Rogazionista (legata al carisma di Sant'Annibale Maria Di Francia) in una rete di collaborazione essenziale.
Il pranzo è stato realizzato grazie al contributo e alla sinergia di diverse realtà attive sul territorio: Caritas Trani, l'Associazione Orizzonti, l'Associazione Amici di Gesù e i gruppi dei Figli e Figlie di Sant'Annibale. Insieme, queste forze hanno assicurato un momento di accoglienza, dignità e vera comunione per coloro che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. La celebrazione al Santuario di Fatima a Trani ha confermato come la comunità tranese sia profondamente impegnata a vivere il Vangelo non solo a parole, ma attraverso il gesto concreto della condivisione e dell'assistenza.
