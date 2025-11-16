Il Pane Condiviso a Trani: La Giornata Mondiale dei Poveri 2025 al Santuario di Fatima

Anche quest'anno, in concomitanza con la Chiesa universale, la comunità di Trani ha celebrato con profonda partecipazione la. L'evento, organizzato presso ildai Padri Rogazionisti e dal parroco Padre Sabino Maldera, ha rappresentato un momento di servizio e di incontro essenziale per la città.La Giornata Mondiale dei Poveri fu istituita danel 2016, al termine del Giubileo della Misericordia, con la Lettera Apostolica Misericordia et Misera. Il Pontefice volle dedicare la 33ª Domenica del Tempo Ordinario a questa celebrazione non solo per una riflessione astratta, ma come. L'importanza della Giornata risiede nel chiamare ogni cristiano ae a riconoscere, nel volto di chi è ai margini, la presenza di Cristo. È un invito a riscoprire il valore del servizio e della condivisione, facendo della povertà non un problema da delegare, ma una sfida che interpella direttamente la fede.Il momento centrale della Giornata al Santuario della Madonna di Fatima, si è svolto con la celebrazione eucaristica, presieduta per l'occasione dal. La liturgia si è focalizzata sul tema del, simbolo della fratellanza e della responsabilità verso gli ultimi. La presenza del Cardinale ha sottolineato la risonanza globale dell'iniziativa. L'impegno spirituale si è subito tradotto in carità fraterna con il tradizionale. L'iniziativa ha unito la forza della parrocchia e della famiglia Rogazionista (legata al carisma di Sant'Annibale Maria Di Francia) in una rete di collaborazione essenziale.Il pranzo è stato realizzato grazie al contributo e alla sinergia di diverse realtà attive sul territorio:, l', l'e i gruppi dei. Insieme, queste forze hanno assicurato un momento di accoglienza, dignità e vera comunione per coloro che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. La celebrazione al Santuario di Fatima a Trani ha confermato come la comunità tranese sia profondamente impegnata a vivere il Vangelo non solo a parole, ma attraverso il gesto concreto della condivisione e dell'assistenza.