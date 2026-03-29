Santuario Madonna di Fatima
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Religioni

“Con gli occhi di Maria”, a Trani la XIV edizione della meditazione sulla Passione

Domenica delle Palme al Santuario Madonna di Fatima, i giovani guidano un momento di fede e riflessione

Trani - domenica 29 marzo 2026
Un appuntamento che unisce spiritualità, tradizione e partecipazione giovanile. Torna anche quest'anno a Trani "Con gli occhi di Maria", la meditazione sulla Passione di Gesù giunta alla sua XIV edizione. L'iniziativa si terrà domenica 29 marzo 2026, in occasione della Domenica delle Palme, alle ore 20.00 presso il Santuario-Parrocchia Madonna di Fatima. A curare il momento di preghiera saranno i gruppi giovani e giovanissimi della parrocchia, protagonisti di un percorso spirituale che invita a rileggere la Passione di Cristo attraverso lo sguardo e la sensibilità di Maria. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, chiamata a condividere un'esperienza intensa di raccoglimento e riflessione nel cuore della Settimana Santa la cui programmazione di seguito segnaliamo:
  • TRIDUO PASQUALE

- GIOVEDİ SANTO
ore 18.30 S. MESSA in "COENA DOMINI" ore 22.00 ADORAZIONE COMUNITARIA a seguire adorazione silenziosa sino alle ore 24.00
- VENERDÌ SANTO
ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi
ore 10.00-12.00 confessioni
ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia
ore 16.00 Liturgia della Passione del Signore e Adorazione della Croce
- SABATO SANTO
ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi
ore 10.00-12.00 confessioni
ore 16.30-18.30 confessioni
ore 20.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE della
"RESURREZIONE DEL SIGNORE"
- DOMENICA DI PASQUA ore 8.30 S. Messa ore 10.00 S. Messa ore 11.30 S. Messa ore 19.00 S. Messa
- LUNEDİ DELL'ANGELO
ore 9.00 S. Messa ore 18.30 S. Rosario
ore 19.00 S. Messa

“Con gli occhi di Maria”, a Trani la XIV edizione della meditazione sulla Passione
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