“Con gli occhi di Maria”, a Trani la XIV edizione della meditazione sulla Passione

TRIDUO PASQUALE

- GIOVEDİ SANTO

ore 18.30 S. MESSA in "COENA DOMINI" ore 22.00 ADORAZIONE COMUNITARIA a seguire adorazione silenziosa sino alle ore 24.00

- VENERDÌ SANTO

ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi

ore 10.00-12.00 confessioni

ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia

ore 16.00 Liturgia della Passione del Signore e Adorazione della Croce

- SABATO SANTO

ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi

ore 10.00-12.00 confessioni

ore 16.30-18.30 confessioni

ore 20.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE della

"RESURREZIONE DEL SIGNORE"

- DOMENICA DI PASQUA ore 8.30 S. Messa ore 10.00 S. Messa ore 11.30 S. Messa ore 19.00 S. Messa

- LUNEDİ DELL'ANGELO

ore 9.00 S. Messa ore 18.30 S. Rosario

ore 19.00 S. Messa

Un appuntamento che unisce spiritualità, tradizione e partecipazione giovanile. Torna anche quest'anno a Trani "Con gli occhi di Maria", la meditazione sulla Passione di Gesù giunta alla sua XIV edizione. L'iniziativa si terrà domenica 29 marzo 2026, in occasione della Domenica delle Palme, alle ore 20.00 presso il Santuario-Parrocchia Madonna di Fatima. A curare il momento di preghiera saranno i gruppi giovani e giovanissimi della parrocchia, protagonisti di un percorso spirituale che invita a rileggere la Passione di Cristo attraverso lo sguardo e la sensibilità di Maria.