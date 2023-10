Padre Sabino Maldera diventa parroco del Santuario Madonna di Fatima

Domenica 8 settembre 2023, a Trani, nella Parrocchia Madonna di Fatima, alle ore 19.00, durante una solenne concelebrazione presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, si terrà il rito di immissione canonica con il quale Padre Sabino Maldera darà inizio ufficialmente al suo ministero di Parroco della Madonna di Fatima. Succede a Padre Carlo Diaferia.Padre Sabino Maldera è nato a Corato il 24.10.1972; entrato nei Padri Rogazionisti dopo regolare curriculum formativo, ha emesso la professione perpetua l'8.9.1998. Dopo il liceo classico, ha compiuto gli studi teologici, conseguendo la licenza in Sacra Teologia presso la Pontificia Accademia Alfonsiana in Roma.E' stato ordinato sacerdote Corato il 29.09.2001. Ha svolto il suo ministero sacerdotale oltre che nelle attività formative ed assistenziali della Congregazione, come superiore di alcune comunità religiose e nel campo pastorale e parrocchiale come vice parroco a Bari nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria dal 2008 al 2018 e vice parroco alla Madonna di Fatima. Nell'ambito della congregazione ricopre il ruolo di Consigliere provinciale per il settore delle opere educative e della carità.