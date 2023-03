Torna la Passione Vivente alla Madonna di Fatima

Si rinnova per l'undicesima edizione l'appuntamento ormai tradizionale nel Santuario della Madonna di Fatima di Trani con la Passione Vivente. Il gruppo giovani della parrocchia, che come vedete nella foto impegnato in questi giorni nelle prove e nell'allestimento, è pronto ad offrire al pubblico dei fedeli e visitatori, martedì prossimo 4 aprile a partire dalle 20,00, una suggestiva messinscena delle ultime ore di vita di Gesù.La rappresentazione scenica anche quest'anno, sarà ricca di sfumature, simboli, immagini create per l'occasione da un gruppo di ragazzi, i giovani della parrocchia della Madonna di Fatima, sempre più attenti, di volta in volta, ad affinare le proprie capacità sceniche e rappresentative, per l'offerta di una drammatizzazione ionica, suggestiva, toccante e che spingerà anche in questa occasione ad una profonda riflessione, ad una meditazione accurata e non distratta o superficiale, sul grande Mistero della Passione e Sacrificio di Gesù per la salvezza dell'umanità. Da non perdere.