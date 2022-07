Sarà dedicato a Nicole Selvaggio il "Parco giochi del sorriso" del Santuario della Madonna di Fatima: l'inaugurazione avverrà mercoledì 6 luglio alle ore 20 nell'area adiacente, rendendo omaggio alla giovane infermiera tranese che perse la vita in un incidente stradale il 6 gennaio scorso mentre si stava recando al lavoro presso l'ospedale di Cerignola.La 24enne, che tutti ricordano come una ragazza straordinaria, piena di vitalità e altruismo e sempre al servizio del prossimo, lavorava nel Servizio 118 dell'Asl di Foggia ed era di stanza presso il Presidio Emergenza Territoriale di Cerignola, e perse la vita mentre al volante della sua auto si stava recando sul posto di lavoro, proprio allo svincolo di uscita per Cerignola della 16bis.Nicole frequentava molto la parrocchia, ed aveva un particolare affetto proprio con i bambini: ecco perché si è deciso di dedicare a lei, al suo indimenticabile sorriso, l'area del parco giochi del Santuario.