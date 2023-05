Mons. Antonio Staglianó incontra i giovani tranesi alla Madonna di Fatima

Monsignor Antonio Staglianó, Vescovo emerito di Noto, sarà a Trani, domenica 14 maggio nel Santuario della Madonna di Fatima. Dopo la celebrazione delle 19, a partire dalle 20, incontrerà i giovani tranesi per una "conversazione" piacevole tra i ragazzi ed un personaggio autorevole e carismatico del panorama ecclesiastico italiano. Sarà l'occasione per i tanti giovani tranesi di vivere un costruttivo momento di formazione e accrescimento personale. I padri Rogazionisti di Trani invitano i ragazzi a partecipare numerosi ed a porre domande all'illustre ospite. Il vescovo siciliano è noto per essere spesso intervenuto nello scottante dibattito nazionale riguardante il nodo dei migranti, facendo appello alla pietà ed alla fratellanza tra gli uomini.