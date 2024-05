13 maggio, Festa della Madonna di Fatima, la tradizione si rinnova

Il 13 maggio è sinonimo di festa per i credenti ed in particolare per i devoti della Madonna di Fatima. Il Santuario di via Sant'Annibale sarà come ogni anno il centro ed il punto di riferimento per tutti i fedeli, provenienti anche da fuori Trani.Il primo appuntamento, come di consueto da diversi anni nella mattinata del 13 maggio è fissato per le 7.30 con il collegamento nazionale con Radio Maria per la recita delle Lodi, del Santo Rosario ed a seguire della Santa Messa presieduta dal parroco rettore padre Sabino Maldera.Alle 11.30 vi sarà una nuova recita del Santo Rosario ed a seguire alle 12 la Supplica alla Madonna di Fatima presieduta da S.E. l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo. Seguirà la Santa Messa.A partire dalle 19 celebrazione della Santa Messa in contemporanea nel Santuario di Sant'Antonio in Corso Vittorio Emanuele e nel Santuario della Madonna di Fatima, con, al termine della celebrazione, partenza della Processione con il simulacro della Madonna di Fatima dallo stesso Santuario di Sant'Antonio fino a quello della Madonna di Fatima.