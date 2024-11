Pranzo per i bisognosi alla Madonna di Fatima-Centro Educativo Antoniano

Si terrà domani alle 12 un pranzo di solidarietà per i bisognosi nel Centro Educativo Antoniano (ex Istituto), organizzato dai padri Rogazionisti di Trani. Un occasione per fare il bene e consolare dalle sofferenze quotidiane persone che non hanno nemmeno l'essenziale per vivere e devono ogni giorno vivere di espedienti, nella maggior parte dei casi. Il pranzo verrà organizzato dai padri Rogazionisti di Trani in collaborazione con la Caritas, le Figlie del Divino Zelo, l'associazione Orizzonti ed il gruppo "Amici di Gesù". L'evento è stato ideato in concomitanza con l' Ottava Giornata dei Poveri, indetta da Papa Francesco per il giorno successivo, domenica. Tutto questo per amplificare l'attenzione sui più bisognosi, sensibilizzando maggiormente l'opinione pubblica.